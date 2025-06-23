«Свой путь»: Юлия Пересильд отказалась выступать с дочерью

23 июня 2025, 18:08

Актриса Юлия Пересильд призналась, что постоянно выступать с дочерью не хочет

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

В Петербурге в пространстве «Новая Голландия» российская актриса театра и кино Юлия Пересильд вышла на сцену, где совместно с группой МАNДРАГОРА исполнила программу «Птица-Победа». В разговоре с 78.ru артистка высказалась о совместных выступлениях с дочерью Анной.





Во время мероприятия, приуроченного ко Дню памяти и скорби, артисты сыграли много известных песен, посвящённых ВОВ. В разговоре с журналистами, Юлия после своего выступления высказалась о концертах с 16-летней дочерью Анной. Артистка заявила, что хоть они и выходят иногда на одну сцену вместе, делать это на постоянной основе она не собирается.

«Мы выступали на кинофестивале в Калининграде. Все зрители были киношниками. Мне было очень приятно. Аня спела с командой одну песню. Нет у нас желания каким-то семейным подрядом существовать. У каждого свой путь», — высказалась Пересильд-старшая.