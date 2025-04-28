«Не пережил этого»: Отар Кушанашвили раскрыл причину смерти исполнителя хита «Я — это ты» Мурата Насырова

Отар Кушанашвили (Фото: Telegram @kakovo_otar)
Отар Кушанашвили, который тесно общался с Муратом Насыровым, раскрыл причину смерти исполнителя хита «Я — это ты». В интервью Василию Шурову на его YouTube-канале журналист заявил, что артист умер не случайно.
По словам шоумена, у певца была тяжелейшая зависимость.
Мурат Насыров, находясь под воздействием запрещенных веществ, иногда мог вести себя неадекватно, добавил журналист.
Напомним, Мурат Насыров скончался в ночь с 19 на 20 января 2007 года, ему было 37 лет.
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«Это тот случай, когда человек не пережил спад популярности. Он не понимал, как могли полгода назад быть семь самолетов в неделю, а теперь один самолет, и то в Подмосковье», — пояснил Кушанашвили.
Мурат Насыров, находясь под воздействием запрещенных веществ, иногда мог вести себя неадекватно, добавил журналист.
Напомним, Мурат Насыров скончался в ночь с 19 на 20 января 2007 года, ему было 37 лет.
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Екатерина Коршунова