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«Могу уйти в монашество»: блогер Николай Василенко поделился историей о своей личной жизни

Николай Василенко (Фото: telegram/nikolay_anatolievich_vasilenko1)

Николай Василенко (Фото: telegram/nikolay_anatolievich_vasilenko1)

«Лавандовый раф» Николай Василенко обрел популярность в прошлом году благодаря своему блогу. Добродушный 55-летний мужчина желает подписчикам добра и всегда лучезарно улыбается. Фанаты привыкли видеть его веселым, но о личной жизни блогер говорит с грустью.
На шоу репера Басты «Вопрос ребром» Василенко тяжело вздохнул после вопроса из зала о личной жизни блогера. По словам Николая, он пока не готов к отношениям, так как имеет более грандиозные планы.

Как пишут Starhit, Василенко был женат дважды, и каждый раз счастливо. При этом как говорит сам блогер, сейчас он очерствел и разучился, в связи с чем не готов найти вторую половинку.

«Это серьезный, конечно, вопрос… Моя внутренняя миссия, она больше. Я уже очень взрослый мужчина и как-то не уверен, что это мне нужно», — говорит Николай.

Блогер заявил, что около 20 лет назад поставил себе цель — постараться сделать что-то для человечества. При этом Василенко всегда мечтал написать книгу, но она открылась для него в соцсетях.

«Крупнее любви-то ничего нет. Это самая важная стихия, такая могущественная, огромная, большая, всепоглощающая, уничтожающая и создающая. Поэтому там все-таки место молодым ребятам, а мне бы изменить весь мир. Чтобы весь мир улыбнулся, ему стало лучше, легче и светлее. Много лет назад я решил, что могу даже уйти в монашество», — рассуждает блогер.

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#шоу
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#любовь
«При взгляде на него я наполняюсь теплым ощущением нежности»: Певица Елка рассказала о своей личной жизни
06 марта 2025, 02:46

Елизавета Иванцив (Фото: Telegram/tvoyalubimayapevitsa)

Певица Елка (Елизавета Иванцив) всегда предпочитала держать в тайне свою личную жизнь. Фанаты практически ничего не знают об ее отношениях с противоположным полом, но звезда все-таки поделилась небольшими подробностями в ходе эфира программы «Тема» на RU.TV
«Бабочки в животе это пиковые состояния, которых мне бы хотелось избегать. А что меня сейчас радует, так это то, что при взгляде на любимого человека я медленно наполняюсь каким-то удивительно теплым ощущением нежности... Там очень много спокойствия, без адреналиновых скачков, без желания дергаться к телефону» — рассказала Елка.

Также певица поделилась своим мнением о праздновании 8 марта. Звезда дала понять, что будет не против получить цветы, но при этом не ждет каких-либо особенных подарков в это день. Елка отметила, что не любит больших композиций и предпочитает скромные букеты и нежные цветы. К тому же по словам звезды, она сейчас способна купить себе все сама, поэтому ее больше радуют милые мелочи и трогательные сюрпризы.

Начало марта певица назвала прекрасным временем, чтобы радовать своих близких букетами. Елка призналась, что любит дарить цветы близким и подругам при встрече с ними.

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Женщина-лошадь: Почему молодая звезда HorsegiirL скрывает свое лицо под маской
06 марта 2025, 01:38

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)

Благодаря своей огромной популярности в TikTok молодая звезда HorsegiirL смогла попасть на церемонию Brit Awards в Лондоне. Общественность обсуждает эпатажный имидж женщины-лошади и задается вопросом, почему девушка скрывает свое лицо под маской?
Несмотря на особую популярность откровенных нарядов у начинающих исполнительниц, HorsegiirL решила привлечь к себе внимание весьма нестандартным способом. Девушка надевает на лицо маску лошади, в связи с чем никто не знает ее настоящей внешности.

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Справляется со стрессом: Гвинет Пэлтроу спивается из-за пожаров в Лос-Анджелесе

На протяжении уже нескольких лет исполнительница занимается творчеством. Как пишет Starhit, особую огласку она получила летом прошлого года, когда ее треки завирусились в TikTok. После HorsegiirL выпустила несколько скандальных клипов, где предстала перед фанатами в провокационных образах.

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)

Своих поклонников музыкантка называет фермерами. Чтобы сыграть один сет девушка требует до 300-500 тысяч евро, в зависимости от площадки. Одной из главных загадок остается настоящая внешность HorsegiirL. Фанаты размышляют о причинах ношения маски, в числе которых болезнь и некрасивое лицо.

«А она действительно поет? Или просто ржет?»; «Ей не хватает только героя Конь-огонь»; «Вот уж точно, баба с возу, кобыле легче»; «Старый конь борозды не испортит» — смеются подписчики в комментариях.

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Пришлось отказаться от фастфуда и начать бегать: как Бен Аффлек готовится к новой роли
05 марта 2025, 21:48

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актер Бен Аффлек решил бросить вредные привычки и заняться спортом, сообщило издание Daily Mail.
Известно, что Аффлек уже много лет не может жить без фастфуда, алкоголя и сигарет. Судя по всему, теперь 52-летний Бен собирается отказаться от вредных привычек: недавно селебрити заметили на пробежке.

Отмечалось, что актер активно приводит себя в форму перед съемками в новой киноленте «Животные». Ради участия в проекте американский артист проходит особую фитнес-программу, которая поможет ему быстро прийти в себя после вредных привычек.

В предстоящей киноленте Бен перевоплотится в кандидата в мэры, который вместе со своей женой отчаянно старается заплатить выкуп своему сыну и прибегает к крайним мерам, раскрывая темные тайны. Вместе с Аффлеком в фильме появится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.

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Стало известно, когда 38-летняя певица Леди Гага планирует стать мамой
05 марта 2025, 21:27

Леди Гага (Фото: Инстаграм* @ladygaga)

Американская певица Леди Гага хотела бы в скором времени родить первенца. Подруга 38-летней артистки призналась — она планирует забеременеть уже в этом году, если все сложится удачно. Ее цитирует издание Life and Style.
Зимой исполнительница откровенно побеседовала с журналистами и заявила о своей готовности стать мамой, но она не раскрывала, когда хочет родить. Об этом рассказал источник из окружения артистки. Инсайдер подчеркнул, что Гага не собирается откладывать беременность, тем более, что ее жених тоже готов к пополнению в семье.

Подруга Леди Гаги отметила, что исполнительница уверена в Майкле Полански и знает — он будет прекрасным папой. В настоящее время возлюбленные обсуждают, каким будет малыш и его будущее. Взгляды на воспитание у пары сходятся, оба не желают ограничивать свободу ребенка. К тому же Гага и Полански выбирают интерьеры детской. Певица не хочет, чтобы в комнате были привычные голубые и розовые цвета.

Кстати, летом 2025 года исполнительницу хита «Bad Romance» уже подозревали в беременности. На фотографиях папарацци она была с заметно округлившимся животом. Но выяснилось, что изменения во внешности произошли из-за набора веса.

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#беременность
#ребёнок
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Справляется со стрессом: Гвинет Пэлтроу спивается из-за пожаров в Лос-Анджелесе
05 марта 2025, 21:10

Гвинет Пэлтроу (Фото: Инстаграм* @gwynethpaltrow)

У американской актрисы Гвинет Пэлтроу началась бессонница. Еще селебрити не может отказаться от спиртного. Она начала выпивать каждый день, чтобы справиться со стрессом от пожара.
Гвинет поделилась, что пожары в Лос-Анджелесе вывели ее из душевного равновесия. Об этом актриса рассказала об этом в подкасте The Goop.

Из-за стихийного бедствия Пэлтроу начала страдать от бессонницы. Это, в свою очередь, привело к тому, что актриса стала часто употреблять спиртное. Гвинет прикладывается к бутылке каждый вечер, чего ранее с ней не происходило.

«Раньше я вообще не пила много — может быть, один бокал в неделю», — обратила внимание американская знаменитость.

Ранее фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие. По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.

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#алкоголь
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