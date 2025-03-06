«Могу уйти в монашество»: блогер Николай Василенко поделился историей о своей личной жизни

Николай Василенко (Фото: telegram/nikolay_anatolievich_vasilenko1)
«Лавандовый раф» Николай Василенко обрел популярность в прошлом году благодаря своему блогу. Добродушный 55-летний мужчина желает подписчикам добра и всегда лучезарно улыбается. Фанаты привыкли видеть его веселым, но о личной жизни блогер говорит с грустью.
На шоу репера Басты «Вопрос ребром» Василенко тяжело вздохнул после вопроса из зала о личной жизни блогера. По словам Николая, он пока не готов к отношениям, так как имеет более грандиозные планы.
Как пишут Starhit, Василенко был женат дважды, и каждый раз счастливо. При этом как говорит сам блогер, сейчас он очерствел и разучился, в связи с чем не готов найти вторую половинку.
Блогер заявил, что около 20 лет назад поставил себе цель — постараться сделать что-то для человечества. При этом Василенко всегда мечтал написать книгу, но она открылась для него в соцсетях.
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Как пишут Starhit, Василенко был женат дважды, и каждый раз счастливо. При этом как говорит сам блогер, сейчас он очерствел и разучился, в связи с чем не готов найти вторую половинку.
«Это серьезный, конечно, вопрос… Моя внутренняя миссия, она больше. Я уже очень взрослый мужчина и как-то не уверен, что это мне нужно», — говорит Николай.
Блогер заявил, что около 20 лет назад поставил себе цель — постараться сделать что-то для человечества. При этом Василенко всегда мечтал написать книгу, но она открылась для него в соцсетях.
«Крупнее любви-то ничего нет. Это самая важная стихия, такая могущественная, огромная, большая, всепоглощающая, уничтожающая и создающая. Поэтому там все-таки место молодым ребятам, а мне бы изменить весь мир. Чтобы весь мир улыбнулся, ему стало лучше, легче и светлее. Много лет назад я решил, что могу даже уйти в монашество», — рассуждает блогер.
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Иван Мусатов