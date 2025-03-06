«При взгляде на него я наполняюсь теплым ощущением нежности»: Певица Елка рассказала о своей личной жизни

Елизавета Иванцив (Фото: Telegram/tvoyalubimayapevitsa)
Певица Елка (Елизавета Иванцив) всегда предпочитала держать в тайне свою личную жизнь. Фанаты практически ничего не знают об ее отношениях с противоположным полом, но звезда все-таки поделилась небольшими подробностями в ходе эфира программы «Тема» на RU.TV
«Бабочки в животе это пиковые состояния, которых мне бы хотелось избегать. А что меня сейчас радует, так это то, что при взгляде на любимого человека я медленно наполняюсь каким-то удивительно теплым ощущением нежности... Там очень много спокойствия, без адреналиновых скачков, без желания дергаться к телефону» — рассказала Елка.
Также певица поделилась своим мнением о праздновании 8 марта. Звезда дала понять, что будет не против получить цветы, но при этом не ждет каких-либо особенных подарков в это день. Елка отметила, что не любит больших композиций и предпочитает скромные букеты и нежные цветы. К тому же по словам звезды, она сейчас способна купить себе все сама, поэтому ее больше радуют милые мелочи и трогательные сюрпризы.
Начало марта певица назвала прекрасным временем, чтобы радовать своих близких букетами. Елка призналась, что любит дарить цветы близким и подругам при встрече с ними.
Читайте также:
Женщина-лошадь: Почему молодая звезда HorsegiirL скрывает свое лицо под маской
Стало известно, когда 38-летняя певица Леди Гага планирует стать мамой
Пришлось отказаться от фастфуда и начать бегать: как Бен Аффлек готовится к новой роли
Иван Мусатов