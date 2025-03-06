«При взгляде на него я наполняюсь теплым ощущением нежности»: Певица Елка рассказала о своей личной жизни

Певица Елка (Елизавета Иванцив) всегда предпочитала держать в тайне свою личную жизнь. Фанаты практически ничего не знают об ее отношениях с противоположным полом, но звезда все-таки поделилась небольшими подробностями в ходе эфира программы «Тема» на RU.TV