Пришлось отказаться от фастфуда и начать бегать: как Бен Аффлек готовится к новой роли

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Американский актер Бен Аффлек решил бросить вредные привычки и заняться спортом, сообщило издание Daily Mail.
Известно, что Аффлек уже много лет не может жить без фастфуда, алкоголя и сигарет. Судя по всему, теперь 52-летний Бен собирается отказаться от вредных привычек: недавно селебрити заметили на пробежке.
Отмечалось, что актер активно приводит себя в форму перед съемками в новой киноленте «Животные». Ради участия в проекте американский артист проходит особую фитнес-программу, которая поможет ему быстро прийти в себя после вредных привычек.
В предстоящей киноленте Бен перевоплотится в кандидата в мэры, который вместе со своей женой отчаянно старается заплатить выкуп своему сыну и прибегает к крайним мерам, раскрывая темные тайны. Вместе с Аффлеком в фильме появится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.
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Отмечалось, что актер активно приводит себя в форму перед съемками в новой киноленте «Животные». Ради участия в проекте американский артист проходит особую фитнес-программу, которая поможет ему быстро прийти в себя после вредных привычек.
В предстоящей киноленте Бен перевоплотится в кандидата в мэры, который вместе со своей женой отчаянно старается заплатить выкуп своему сыну и прибегает к крайним мерам, раскрывая темные тайны. Вместе с Аффлеком в фильме появится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.
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Ольга Енгалычева