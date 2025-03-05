Пришлось отказаться от фастфуда и начать бегать: как Бен Аффлек готовится к новой роли

Уехавшая в США Наталья Андрейченко в прошлом году вернулась в РФ, чтобы презентовать автобиографическую книгу. Она заявила, что пережила две клинические смерти, но деталей произошедшего не раскрыла. В эфире «Пусть говорят» отметила, что первый раз к этому состоянию ее привел алкоголизм