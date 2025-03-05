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Пришлось отказаться от фастфуда и начать бегать: как Бен Аффлек готовится к новой роли

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актер Бен Аффлек решил бросить вредные привычки и заняться спортом, сообщило издание Daily Mail.
Известно, что Аффлек уже много лет не может жить без фастфуда, алкоголя и сигарет. Судя по всему, теперь 52-летний Бен собирается отказаться от вредных привычек: недавно селебрити заметили на пробежке.

Отмечалось, что актер активно приводит себя в форму перед съемками в новой киноленте «Животные». Ради участия в проекте американский артист проходит особую фитнес-программу, которая поможет ему быстро прийти в себя после вредных привычек.

В предстоящей киноленте Бен перевоплотится в кандидата в мэры, который вместе со своей женой отчаянно старается заплатить выкуп своему сыну и прибегает к крайним мерам, раскрывая темные тайны. Вместе с Аффлеком в фильме появится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.

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#алкоголь
#сигареты
#еда
#съёмки
Стало известно, когда 38-летняя певица Леди Гага планирует стать мамой
05 марта 2025, 21:27

Леди Гага (Фото: Инстаграм* @ladygaga)

Американская певица Леди Гага хотела бы в скором времени родить первенца. Подруга 38-летней артистки призналась — она планирует забеременеть уже в этом году, если все сложится удачно. Ее цитирует издание Life and Style.
Зимой исполнительница откровенно побеседовала с журналистами и заявила о своей готовности стать мамой, но она не раскрывала, когда хочет родить. Об этом рассказал источник из окружения артистки. Инсайдер подчеркнул, что Гага не собирается откладывать беременность, тем более, что ее жених тоже готов к пополнению в семье.

Подруга Леди Гаги отметила, что исполнительница уверена в Майкле Полански и знает — он будет прекрасным папой. В настоящее время возлюбленные обсуждают, каким будет малыш и его будущее. Взгляды на воспитание у пары сходятся, оба не желают ограничивать свободу ребенка. К тому же Гага и Полански выбирают интерьеры детской. Певица не хочет, чтобы в комнате были привычные голубые и розовые цвета.

Кстати, летом 2025 года исполнительницу хита «Bad Romance» уже подозревали в беременности. На фотографиях папарацци она была с заметно округлившимся животом. Но выяснилось, что изменения во внешности произошли из-за набора веса.

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Справляется со стрессом: Гвинет Пэлтроу спивается из-за пожаров в Лос-Анджелесе
05 марта 2025, 21:10

Гвинет Пэлтроу (Фото: Инстаграм* @gwynethpaltrow)

У американской актрисы Гвинет Пэлтроу началась бессонница. Еще селебрити не может отказаться от спиртного. Она начала выпивать каждый день, чтобы справиться со стрессом от пожара.
Гвинет поделилась, что пожары в Лос-Анджелесе вывели ее из душевного равновесия. Об этом актриса рассказала об этом в подкасте The Goop.

Из-за стихийного бедствия Пэлтроу начала страдать от бессонницы. Это, в свою очередь, привело к тому, что актриса стала часто употреблять спиртное. Гвинет прикладывается к бутылке каждый вечер, чего ранее с ней не происходило.

«Раньше я вообще не пила много — может быть, один бокал в неделю», — обратила внимание американская знаменитость.

Ранее фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие. По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.

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Валерия рассказала, почему никогда не пойдёт к психологу
05 марта 2025, 21:09

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия заявила, что никогда не пойдёт к психологу, поскольку у неё был неудачный опыт.
«Я обращалась к психологу единственный раз, на заре моей туманной юности. Я поняла, что передо мной сидит такой ушлый человек, который был в сговоре с объектом моих сомнений, скажем так, и работал на него. С тех пор я ни ногой», – рассказала артистка.
Также 56-летняя Валерия утверждает, что у неё нет поводов для обращения к психологу. К тому же, певица не комплексует по поводу возраста. Особенно ей приятно, что молодые девушки стремятся быть похожими на неё.

«Я им горжусь. Я считаю, что 56 – прекрасный возраст. Я встречаюсь с молодыми девушками, которые выглядят вялыми, уставшими. Они всегда говорят, что хотели бы быть как я в 56. А начинать надо сейчас! С молодости следить за собой и здоровьем», – отметила Валерия.
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#здоровье
#помощь
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«Когда мы вдвоем, вся площадка начинает угорать»: Александр Метелкин рассказал о дружбе с Кологривым
05 марта 2025, 20:50

Александр Метелкин (Фото: Инстаграм* @mr.metelkin)

Звезда фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие.
По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.

Метелкин назвал себя общительным и компанейским человеком, который может найти общий язык с любым человеком.

«Никита Кологривый — это мой друг, с которым я много-много лет знаком. Когда мы вдвоем, вся площадка начинает «угорать». Мы нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, и это всегда весело», — отметил Александр в разговоре с kp.ru.

Вместе с тем актер отметил, что шалости никак не влияют на рабочий процесс. По словам Метелкина, все указания режиссера строго выполняются.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей.

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#актёр
#актеры
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«У меня была алкогольная зависимость»: Наталья Андрейченко вспомнила свою первую клиническую смерть
05 марта 2025, 20:35

Наталья Андрейченко (фото: Telegram @natalya_andreychenko)

Уехавшая в США Наталья Андрейченко в прошлом году вернулась в РФ, чтобы презентовать автобиографическую книгу. Она заявила, что пережила две клинические смерти, но деталей произошедшего не раскрыла. В эфире «Пусть говорят» отметила, что первый раз к этому состоянию ее привел алкоголизм
В молодости заслуженная артистка РСФСР страдала от алкогольной зависимости. Наталья сама попросила о помощи — актрису поддержал ее отец.

«У меня была алкогольная зависимость, я сама обратилась за помощью. Это был примерно 80-й год, папа вызвался решить все, нашел врачей, мы сели в машину и поехали к доктору куда-то на окраину Москвы в однушку», — откровенничала Андрейченко.

Актрису доставили в типовую квартиру с 10-метровой кухней и большой комнатой, в которой, кроме нее и папы, находились три медика. За немалое денежное вознаграждение в 150 долларов они отважились провести инновационную по меркам СССР операцию.

Врачи ввели Наталье новый препарат. Изначально она ничего не почувствовала, но вдруг Андрейченко начала задыхаться, а потом ощутила, будто ее душа выходит из тела. Неожиданно артистке почудилось, что она всемогущая и наблюдает за звездами, галактиками.

Отец Андрейченко тогда запаниковал и потребовал, чтобы медики спасали дочь. Актриса поделилась, что ей не хотелось возвращаться и терять свободу. Пережитый опыт изменил Наталью и мотивировал ее на добрые дела.

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#медики
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