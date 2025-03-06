Женщина-лошадь: Почему молодая звезда HorsegiirL скрывает свое лицо под маской

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)
Благодаря своей огромной популярности в TikTok молодая звезда HorsegiirL смогла попасть на церемонию Brit Awards в Лондоне. Общественность обсуждает эпатажный имидж женщины-лошади и задается вопросом, почему девушка скрывает свое лицо под маской?
Несмотря на особую популярность откровенных нарядов у начинающих исполнительниц, HorsegiirL решила привлечь к себе внимание весьма нестандартным способом. Девушка надевает на лицо маску лошади, в связи с чем никто не знает ее настоящей внешности.
На протяжении уже нескольких лет исполнительница занимается творчеством. Как пишет Starhit, особую огласку она получила летом прошлого года, когда ее треки завирусились в TikTok. После HorsegiirL выпустила несколько скандальных клипов, где предстала перед фанатами в провокационных образах.
HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)
Своих поклонников музыкантка называет фермерами. Чтобы сыграть один сет девушка требует до 300-500 тысяч евро, в зависимости от площадки. Одной из главных загадок остается настоящая внешность HorsegiirL. Фанаты размышляют о причинах ношения маски, в числе которых болезнь и некрасивое лицо.
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На протяжении уже нескольких лет исполнительница занимается творчеством. Как пишет Starhit, особую огласку она получила летом прошлого года, когда ее треки завирусились в TikTok. После HorsegiirL выпустила несколько скандальных клипов, где предстала перед фанатами в провокационных образах.
HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)
Своих поклонников музыкантка называет фермерами. Чтобы сыграть один сет девушка требует до 300-500 тысяч евро, в зависимости от площадки. Одной из главных загадок остается настоящая внешность HorsegiirL. Фанаты размышляют о причинах ношения маски, в числе которых болезнь и некрасивое лицо.
«А она действительно поет? Или просто ржет?»; «Ей не хватает только героя Конь-огонь»; «Вот уж точно, баба с возу, кобыле легче»; «Старый конь борозды не испортит» — смеются подписчики в комментариях.
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Иван Мусатов