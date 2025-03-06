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Женщина-лошадь: Почему молодая звезда HorsegiirL скрывает свое лицо под маской

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)

Благодаря своей огромной популярности в TikTok молодая звезда HorsegiirL смогла попасть на церемонию Brit Awards в Лондоне. Общественность обсуждает эпатажный имидж женщины-лошади и задается вопросом, почему девушка скрывает свое лицо под маской?
Несмотря на особую популярность откровенных нарядов у начинающих исполнительниц, HorsegiirL решила привлечь к себе внимание весьма нестандартным способом. Девушка надевает на лицо маску лошади, в связи с чем никто не знает ее настоящей внешности.

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На протяжении уже нескольких лет исполнительница занимается творчеством. Как пишет Starhit, особую огласку она получила летом прошлого года, когда ее треки завирусились в TikTok. После HorsegiirL выпустила несколько скандальных клипов, где предстала перед фанатами в провокационных образах.

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)

Своих поклонников музыкантка называет фермерами. Чтобы сыграть один сет девушка требует до 300-500 тысяч евро, в зависимости от площадки. Одной из главных загадок остается настоящая внешность HorsegiirL. Фанаты размышляют о причинах ношения маски, в числе которых болезнь и некрасивое лицо.

«А она действительно поет? Или просто ржет?»; «Ей не хватает только героя Конь-огонь»; «Вот уж точно, баба с возу, кобыле легче»; «Старый конь борозды не испортит» — смеются подписчики в комментариях.

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Пришлось отказаться от фастфуда и начать бегать: как Бен Аффлек готовится к новой роли
05 марта 2025, 21:48

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актер Бен Аффлек решил бросить вредные привычки и заняться спортом, сообщило издание Daily Mail.
Известно, что Аффлек уже много лет не может жить без фастфуда, алкоголя и сигарет. Судя по всему, теперь 52-летний Бен собирается отказаться от вредных привычек: недавно селебрити заметили на пробежке.

Отмечалось, что актер активно приводит себя в форму перед съемками в новой киноленте «Животные». Ради участия в проекте американский артист проходит особую фитнес-программу, которая поможет ему быстро прийти в себя после вредных привычек.

В предстоящей киноленте Бен перевоплотится в кандидата в мэры, который вместе со своей женой отчаянно старается заплатить выкуп своему сыну и прибегает к крайним мерам, раскрывая темные тайны. Вместе с Аффлеком в фильме появится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.

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Стало известно, когда 38-летняя певица Леди Гага планирует стать мамой
05 марта 2025, 21:27

Леди Гага (Фото: Инстаграм* @ladygaga)

Американская певица Леди Гага хотела бы в скором времени родить первенца. Подруга 38-летней артистки призналась — она планирует забеременеть уже в этом году, если все сложится удачно. Ее цитирует издание Life and Style.
Зимой исполнительница откровенно побеседовала с журналистами и заявила о своей готовности стать мамой, но она не раскрывала, когда хочет родить. Об этом рассказал источник из окружения артистки. Инсайдер подчеркнул, что Гага не собирается откладывать беременность, тем более, что ее жених тоже готов к пополнению в семье.

Подруга Леди Гаги отметила, что исполнительница уверена в Майкле Полански и знает — он будет прекрасным папой. В настоящее время возлюбленные обсуждают, каким будет малыш и его будущее. Взгляды на воспитание у пары сходятся, оба не желают ограничивать свободу ребенка. К тому же Гага и Полански выбирают интерьеры детской. Певица не хочет, чтобы в комнате были привычные голубые и розовые цвета.

Кстати, летом 2025 года исполнительницу хита «Bad Romance» уже подозревали в беременности. На фотографиях папарацци она была с заметно округлившимся животом. Но выяснилось, что изменения во внешности произошли из-за набора веса.

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#певица
#беременность
#ребёнок
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Справляется со стрессом: Гвинет Пэлтроу спивается из-за пожаров в Лос-Анджелесе
05 марта 2025, 21:10

Гвинет Пэлтроу (Фото: Инстаграм* @gwynethpaltrow)

У американской актрисы Гвинет Пэлтроу началась бессонница. Еще селебрити не может отказаться от спиртного. Она начала выпивать каждый день, чтобы справиться со стрессом от пожара.
Гвинет поделилась, что пожары в Лос-Анджелесе вывели ее из душевного равновесия. Об этом актриса рассказала об этом в подкасте The Goop.

Из-за стихийного бедствия Пэлтроу начала страдать от бессонницы. Это, в свою очередь, привело к тому, что актриса стала часто употреблять спиртное. Гвинет прикладывается к бутылке каждый вечер, чего ранее с ней не происходило.

«Раньше я вообще не пила много — может быть, один бокал в неделю», — обратила внимание американская знаменитость.

Ранее фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие. По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.

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#алкоголизм
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Валерия рассказала, почему никогда не пойдёт к психологу
05 марта 2025, 21:09

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия заявила, что никогда не пойдёт к психологу, поскольку у неё был неудачный опыт.
«Я обращалась к психологу единственный раз, на заре моей туманной юности. Я поняла, что передо мной сидит такой ушлый человек, который был в сговоре с объектом моих сомнений, скажем так, и работал на него. С тех пор я ни ногой», – рассказала артистка.
Также 56-летняя Валерия утверждает, что у неё нет поводов для обращения к психологу. К тому же, певица не комплексует по поводу возраста. Особенно ей приятно, что молодые девушки стремятся быть похожими на неё.

«Я им горжусь. Я считаю, что 56 – прекрасный возраст. Я встречаюсь с молодыми девушками, которые выглядят вялыми, уставшими. Они всегда говорят, что хотели бы быть как я в 56. А начинать надо сейчас! С молодости следить за собой и здоровьем», – отметила Валерия.
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«Когда мы вдвоем, вся площадка начинает угорать»: Александр Метелкин рассказал о дружбе с Кологривым
05 марта 2025, 20:50

Александр Метелкин (Фото: Инстаграм* @mr.metelkin)

Звезда фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие.
По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.

Метелкин назвал себя общительным и компанейским человеком, который может найти общий язык с любым человеком.

«Никита Кологривый — это мой друг, с которым я много-много лет знаком. Когда мы вдвоем, вся площадка начинает «угорать». Мы нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, и это всегда весело», — отметил Александр в разговоре с kp.ru.

Вместе с тем актер отметил, что шалости никак не влияют на рабочий процесс. По словам Метелкина, все указания режиссера строго выполняются.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#актеры
#съёмки
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