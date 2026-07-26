«Могу влюбиться даже в бомжа»: Юлия Витрук о предпочитаемых мужчинах
Актриса Юлия Витрук рассказала про свой вкус на мужчин
34-летняя звезда Юлия Витрук поделилась необычными предпочтениями в выборе партнеров. Артистка призналась, что в отношениях ее привлекают далекие от стандартов личности, и даже не исключила возможности романтического интереса к человеку без определенного места жительства.
Свою тягу к саморазрушению Юлия связала с творческой профессией и пережитой в юности психологической травмой. Полученный опыт, по словам актрисы, подтолкнул ее к получению образования в сфере психологии.
«Я могу влюбиться даже в бомжа. Без шуток. Конечно, я утрирую, но всё же. У меня такой характер, что способна по‑человечески увлечься самым неожиданным персонажем. В основном, увы, пока у меня были довольно деструктивные привязанности», — цитирует ее WomanHit.Витрук также сообщила, что ее единственный брак на текущий момент завершился разводом. Несмотря на то что сейчас знаменитость не стремится к новым отношениям, она признается, что в будущем хотела бы реализовать себя в роли хранительницы домашнего очага.
Фильмография Юлии Витрук включает такие проекты, как «Праведник», «Кеша должен умереть», «Хитровка. Знак четырех» и «Мирный атом». Помимо работы в кино, актриса также задействована в репертуаре Московского художественного театра имени Чехова.