«Могу влюбиться даже в бомжа»: Юлия Витрук о предпочитаемых мужчинах

26 июля 2026, 20:54

Актриса Юлия Витрук рассказала про свой вкус на мужчин

Юлия Витрук (Фото: телеграм/@lulya_vitruk)

34-летняя звезда Юлия Витрук поделилась необычными предпочтениями в выборе партнеров. Артистка призналась, что в отношениях ее привлекают далекие от стандартов личности, и даже не исключила возможности романтического интереса к человеку без определенного места жительства.





Свою тягу к саморазрушению Юлия связала с творческой профессией и пережитой в юности психологической травмой. Полученный опыт, по словам актрисы, подтолкнул ее к получению образования в сфере психологии.





«Я могу влюбиться даже в бомжа. Без шуток. Конечно, я утрирую, но всё же. У меня такой характер, что способна по‑человечески увлечься самым неожиданным персонажем. В основном, увы, пока у меня были довольно деструктивные привязанности», — цитирует ее WomanHit.