Стало известно, какой налог грозит Долиной за полученную в дар квартиру

26 июля 2026, 17:36

Экономист Покаместов: Долина заплатит 15 миллионов за подаренную квартиру

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина может заплатить миллионы рублей налога из-за подаренной квартиры. Такой подсчёт привёл кандидат экономических наук Илья Покаместов.





В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что сумма зависит от оформления сделки. По словам доцента, налог на саму недвижимость составит около 300 тысяч рублей.



Но если певице начислят сбор именно на дарение, выплата превысит 15 миллионов. Покаместов уточнил: при имущественном налоге действует ставка 0,3% от кадастровой стоимости.

«Если кадастровая стоимость 100 млн рублей, то налог получается 300 тысяч рублей, со 120 миллионов — примерно 360 тысяч. Кадастровая стоимость квартиры всегда ниже рыночной. Если речь идёт о дарении, то сумма будет совсем другая: 15% от «кадастра», если от 100 миллионов, то 15 миллионов, если, допустим, от 120, то 18 миллионов», — пояснил Илья Евгеньевич.