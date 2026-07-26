«Забавный день с моей малышкой»: Аида Гарифуллина показала времяпрепровождение с дочкой — фото

26 июля 2026, 19:34

Певица Гарифуллина показала времяпрепровождение с дочерью

Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Оперная дива Аида Гарифуллина показала поклонникам редкие снимки с восьмилетней дочерью Оливией. Выходные артистка провела с наследницей, устроив для неё необычную фотосессию в пространстве с перевёрнутым интерьером, где мебель и предметы обстановки закреплены вверх дном.





Певица охотно позировала на фоне креативных декораций. Дочь она сфотографировала со спины у холодильника.



Дочь Аиды Гарифуллиной Оливия (Фото: Instagram*/aidagarifullina)



«Забавный день с моей малышкой Оливией», — написала Гарифуллина в подписи к публикации.