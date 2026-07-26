«Забавный день с моей малышкой»: Аида Гарифуллина показала времяпрепровождение с дочкой — фото
Певица Гарифуллина показала времяпрепровождение с дочерью
Оперная дива Аида Гарифуллина показала поклонникам редкие снимки с восьмилетней дочерью Оливией. Выходные артистка провела с наследницей, устроив для неё необычную фотосессию в пространстве с перевёрнутым интерьером, где мебель и предметы обстановки закреплены вверх дном.
Певица охотно позировала на фоне креативных декораций. Дочь она сфотографировала со спины у холодильника.
«Забавный день с моей малышкой Оливией», — написала Гарифуллина в подписи к публикации.
Семейные кадры растрогали супруга артистки Алексея Воробьёва. Певец тепло отреагировал на фото и оставил под постом трогательное сообщение: «Девочки мои обожаемые!».