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«Забавный день с моей малышкой»: Аида Гарифуллина показала времяпрепровождение с дочкой — фото

Певица Гарифуллина показала времяпрепровождение с дочерью
Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Оперная дива Аида Гарифуллина показала поклонникам редкие снимки с восьмилетней дочерью Оливией. Выходные артистка провела с наследницей, устроив для неё необычную фотосессию в пространстве с перевёрнутым интерьером, где мебель и предметы обстановки закреплены вверх дном.



Певица охотно позировала на фоне креативных декораций. Дочь она сфотографировала со спины у холодильника.

Дочь Аиды Гарифуллиной Оливия (Фото: Instagram*/aidagarifullina)

«Забавный день с моей малышкой Оливией», — написала Гарифуллина в подписи к публикации.

Семейные кадры растрогали супруга артистки Алексея Воробьёва. Певец тепло отреагировал на фото и оставил под постом трогательное сообщение: «Девочки мои обожаемые!».
Никита Кротов

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