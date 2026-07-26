Пугачёва закрыла долг за «коммуналку» через пару дней после блокировки счетов
Алла Пугачёва оплатила коммунальные долги после того, как налоговые органы заблокировали её счета. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Певица не в полном объёме перечисляла средства за электроэнергию в трёхсотметровой квартире в элитном жилом комплексе «Филипповский» на Арбате. Задолженность за период с октября 2023 года по январь 2026 года достигла 8722 рублей.
Энергоснабжающая организация подала иск к Пугачёвой и добилась взыскания около 17 тысяч рублей. Суд выдал два приказа о взыскании. После этого Федеральная налоговая служба заблокировала счета артистки. Отмечается, что через несколько дней после этого Алла Борисовна полностью закрыла долг.
Накануне Алла Пугачёва выступила перед публикой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Она призналась, что боится забвения и скучает по аплодисментам.
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