«Могут дать по башке»: Мария Погребняк решила нанять охрану

25 октября 2025, 14:14

Мария Погребняк усилит меры безопасности для съёмок кулинарной рубрики

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк запустила в соцсетях кулинарную рубрику «Готовим с Машей». В рамках проекта Погребняк приезжает в гости к обычным людям и готовит блюда по их семейным рецептам. Однако для ведения кулинарной программы Мария решила нанять охрану, о чём сообщила в личном блоге.





Бизнес-леди объяснила это соображениями безопасности. По её словам, формат, предполагающий визиты в незнакомые дома, может быть небезопасен. Существует риск попасть к человеку с неадекватным поведением.



Директор предупредил Погребняк о рисках, и теперь она усиливает меры безопасности, тогда как раньше работала лишь с помощницей.



«Я буду ездить с охраной. Потому что опасно. Я знаю, что многие меня любят, но есть, кто меня недолюбливает, кто-то может специально это сделать в своих корыстных целях. Ну или могу попасть к какому-то ненормальному. Решаем, как меня обезопасить», — рассказала Мария.

