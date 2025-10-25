«Во что он превратился»: Волочковой не дали купить шампанское в Большом театре

25 октября 2025, 13:53

Анастасия Волочкова раскритиковала высокие цены в буфете Большого театра

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в интервью YouTube-каналу «Не стой на месте» рассказала о дорогих ценах в буфете Большого театра. Она посетила театр впервые за 17 лет и решила купить шампанского.





По словам Волочковой, бутылка воды в буфете стоит 200 рублей.

«Решили взять на троих поллитра шампанского — бутылку маленькую, а они говорят, что нет терминала, только кеш — 7 тысяч рублей. За 500 граммов этого шампанского!» — возмутилась Анастасия.

«Я пришла в театр впервые за 17 лет и должна была показать, во что он превратился», — заявила артистка.

