«Я им испорчу жизнь»: Стас Михайлов выступил против своих детей на сцене

Стас Михайлов (фото: Telegram @Stas_Mikhaylov_Official)
Стас Михайлов заявил, что не собирается «тащить» дочерей в шоу-бизнес. Певец убеждён, что его дети должны проявить себя самостоятельно.
«Если я своим девочкам буду говорить: "Давайте на сцену, будете петь, вы самые лучшие", – я им испорчу жизнь. Не надо этого делать, это не самое лучшее место, куда их можно тащить. Это очень сложный мир. Не все здесь правильно себя ведут, неправильно могут сориентироваться. Если мы будем в своих детях видеть гениев – это большая ошибка. Вот они пусть себя проявят в чем-то. Они должны себя проявить, как я», – высказался артист в беседе с журналистами на концерте МУЗ-ТВ «Золотые хиты».При этом Михайлов добавил, что в любом случае будет оказывать помощь своим детям, в том числе, если им удастся найти себя в сфере шоу-бизнеса.
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