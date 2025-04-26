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«Я им испорчу жизнь»: Стас Михайлов выступил против своих детей на сцене

Стас Михайлов выступил против продвижения своих детей в шоу-бизнесе
Стас Михайлов (фото: Telegram @Stas_Mikhaylov_Official)

Стас Михайлов (фото: Telegram @Stas_Mikhaylov_Official)

Стас Михайлов заявил, что не собирается «тащить» дочерей в шоу-бизнес. Певец убеждён, что его дети должны проявить себя самостоятельно.
«Если я своим девочкам буду говорить: "Давайте на сцену, будете петь, вы самые лучшие", – я им испорчу жизнь. Не надо этого делать, это не самое лучшее место, куда их можно тащить. Это очень сложный мир. Не все здесь правильно себя ведут, неправильно могут сориентироваться. Если мы будем в своих детях видеть гениев – это большая ошибка. Вот они пусть себя проявят в чем-то. Они должны себя проявить, как я», – высказался артист в беседе с журналистами на концерте МУЗ-ТВ «Золотые хиты».
При этом Михайлов добавил, что в любом случае будет оказывать помощь своим детям, в том числе, если им удастся найти себя в сфере шоу-бизнеса.

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«Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого?»: Гузеева рассказала о чувствах к Михалкову
Гузеева заявила, что в Никиту Михалкова было невозможно не влюбиться
26 апреля 2025, 14:58

Лариса Гузеева (Фото: Инстаграм* @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева и Никита Михалков играли в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» в 1984 году. Тогда Михалков уже успел завоевать внимание публики, а для 23-летней Ларисы эта роль стала настоящим прорывом.
Некоторые поклонники уверены, что между героями фильма были чувства не только на экране, но и в жизни. Сейчас ведущая шоу «Давай поженимся!» наконец рассказала об отношениях с режиссером.

«Романа никакого не было. Но, если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого? Ну а как? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман. Фильм закончился — и всё», — откровенничала Лариса в интервью Лауре Джугелии.

Телеведущая обратила внимание, что после съемок они с Михалковым не встречались, даже практически не виделись. Только однажды они встретились на каком-то фестивале.

«И даже тогда я всегда была с ним на «вы»», — отметила Гузеева.

Звезда не стала скрывать, что некоторые режиссеры делали ей интимные предложения. Однако актриса всегда отказывалась от подобного.

«Я приходила на пробы с уверенностью, что будет камера, грим, костюм — а не коньяк с лимоном и диван. Но ты же быстро просекаешь, когда тебе: «А ну-ка сядь вот так, волосики за ушки уберем...» — ну, всё понятно», — уточнила Гузеева.

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«Непредсказуемый персонаж»: Наташа Королёва высказалась о Сергее Соседове после скандала на шоу «Суперстар!»

«Я просто с ума сойду»: экс-солистка «Миража» Салтыкова призналась, что страдает нынешней весной

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#отношения
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#фильм
#актриса
#интервью
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«Непредсказуемый персонаж»: Наташа Королёва высказалась о Сергее Соседове после скандала на шоу «Суперстар!»
Королёва публично назвала Соседова «непредсказуемым персонажем»
26 апреля 2025, 14:19

Наташа Королёва (фото: Instagram* @koroleva_star)

Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».
Певица посетила концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ», где побеседовала с журналистами издания 7Дней.ru. Королёва отметила, что уже давно привыкла к манере поведения Соседова и к происходящим на шоу конфликтам. Исполнительница призналась, что не держит зла на музыкального критика, за счёт которого «Суперстар!» намного интереснее смотреть.

«Мы любим Сережу. Он у нас непредсказуемый персонаж, поэтому у нас всегда на „Суперстар!“ очень интересно, а это для телевизионного шоу очень важно», – отметила Королёва.
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#скандал
#шоу
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«Я просто с ума сойду»: экс-солистка «Миража» Салтыкова призналась, что страдает нынешней весной
Певица Ирина Салтыкова призналась, что страдает от сильной аллергии
26 апреля 2025, 14:15

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Певица Ирина Салтыкова заявила, что сейчас страдает от сильной аллергии.
Экс-солистка группы «Мираж» оказалась среди тех, кто тяжело переносит весенний период. В 2025 году в Москве наблюдается высокая концентрация пыльцы березы: этот показатель держится на таком уровне уже неделю. В минувший понедельник показатель оказался наиболее высоким за последние несколько лет: в воздухе было больше 14 тысяч зерен пыльцы.

Аллергики прозвали происходящее «березовым адом». Ирина Салтыкова отметила, что и для нее периоды цветения — сложное время.

«У меня аллергия не только на березу, но еще и на ольху. Она пока еще в Москве цветет. Я просто раздираю глаза: еле просыпаюсь утром», — откровенничала знаменитость в беседе с mk.ru.

Медики советуют аллергикам покинуть столицу, но артистка не может уехать из-за предстоящих выступлений.

«Я в день хожу два раза в душ. Чтобы смывать с себя всю эту пыльцу. Иначе я просто с ума сойду», — рассказала Ирина.

Вместе с тем в настоящее время Салтыкова недовольна своим внешним видом.

«Я не в форме вообще, но сейчас настроюсь. Я на диетах никогда не сидела и сидеть не собираюсь. Я люблю есть. И есть вкусно. Два раза в день мне мало. Ем три раза в день. Что делать, не знаю», — подчеркнула певица.

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«Петух из курятника шоу-бизнеса»: Яна Поплавская резко осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося часами Rolex

«Заискрилась от энергии»: представитель Киркорова раскрыла, почему одежда певца загорелась

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#аллергия
#певица
#глаза
#москва
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«Петух из курятника шоу-бизнеса»: Яна Поплавская резко осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося часами Rolex
Поплавская назвала «петухом» Киркорова, похваставшегося часами Rolex
26 апреля 2025, 13:59

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Актриса Яна Поплавская назвала «петухом» певца Филиппа Киркорова, который похвастался недавно приобретёнными часами Rolex.
Артистка в своём Telegram-канале призвала поп-короля бесплатно выступить перед россиянами в честь Дня Победы, заявив, что из-за этого он не разорится и от голода не умрёт.

Напомним, что речь идёт о часах Rolex из лимитированной коллекции, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стоимость такого аксессуара составляет более одного миллиона рублей. Эпатаж Киркорова возмутил многих знаменитостей, в том числе Поплавскую.

«Один петух из курятника шоу-бизнеса забрался на верхнюю жёрдочку и, бряцая „победными“ „Ролексами“, сверху стал гадить на людей. Певица Вика Цыганова постоянно ездит на фронт к бойцам, с открытой душой, не с пустыми руками. И без охраны, кстати. Недавно выступала в Курске, зал стоял», – написала актриса.
После Яна призвала артиста бесплатно выступить перед россиянами, чтобы они стали относиться к нему с уважением.

«Прояви уважение к нашей памяти, если уж „Ролли“ с символом Победы напялил», – заявила Поплавская.
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В Петербурге у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время концерта

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#деньги
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«Заискрилась от энергии»: представитель Киркорова раскрыла, почему одежда певца загорелась
Представитель Киркорова объявила, что одежда заискрилась от его энергии
26 апреля 2025, 13:54

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Накануне во время концерта в БКЗ «Октябрьский» король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров получил ожог: у народного артиста вдруг загорелась куртка. Представитель певца Екатерина Успенская в беседе с Газетой.Ru. раскрыла, повлияет ли инцидент на его программу.
Успенская отметила, что изменения в программе Киркорова будут обсуждаться в течение дня. Представитель певца в шуточной форме прокомментировала случившееся.

«Филипп уже на репетиции, [одежда] заискрилась от энергии артиста. По программе решим в течение дня», — обратила внимание Екатерина.

Стоит напомнить, что 25 апреля во время концерта король поп-эстрады спускался к поклонникам на конструкции в виде микрофона с фейерверками из-за спины. Одна из искр попала на одежду Филиппа. Артист был вынужден уйти за кулисы, однако потом вернулся к фанатам.

26 апреля в Петербурге Киркоров даст еще один концерт. Выступления приурочены к его дню рождения, но, по трагическому стечению обстоятельств, на них выпадает 40 дней с кончины отца звезды Бедроса Киркорова. Однако певец все равно решил выйти на сцену и почтить память близкого человека.

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