«Свети еще ярче, наше солнце»: супруга Михайлова откровенно обратилась к нему по особому поводу

Стас Михайлов (Фото: Инстаграм* @inamikhaylova)
Сегодня народный артист России Стас Михайлов отмечает 56-летие. В честь этого жена певца Инна поделилась в личном блоге снимками, на которых запечатлен именинник и поздравила его.
Возлюбленная Михайлова уточнила, что она восхищается своим партнером: несмотря на возраст, певец все также полон энергии и сил. Еще Инна отметила, что ее все еще удивляется таланту супруга.
Друзья и коллеги по цеху тут же начали поздравлять исполнителя хита «Все для тебя» под постом его жены.
Фото: Инстаграм* @inamikhaylova
Помимо прочего, фанаты Михайлова подчеркнули, что нет ни одного певца, который был бы лучше его.
Также возлюбленная Стаса показала, какой сюрприз она подготовила для любимого: всю комнату она украсила алыми розами и воздушными шарами в форме сердец.
Читайте также:
«Временные трудности»: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина призналась, что испытывала сложности после родов
Нюша высказалась о расставании с Егором Кридом: «Мой отец не влиял на наши отношения – это миф»
Стали известны члены жюри международного конкурса «Новая волна»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Желаю быть всегда быть на высоте, преодолевать все преграды с легкостью и уверенностью. Пусть рядом будут только верные и искренние друзья! Свети еще ярче, наше солнце. А твоя мудрость и харизма по-прежнему вдохновляла окружающих!» — написала Инна в личном блоге.
Друзья и коллеги по цеху тут же начали поздравлять исполнителя хита «Все для тебя» под постом его жены.
«С днем рождения нашего дорогого Стаса!», «Счастья!», «Стас все моложе с каждым годом, поздравляю», «У вас отличная семья, Стас, берегите ее. С праздником!», — подчеркнули они.
Фото: Инстаграм* @inamikhaylova
Помимо прочего, фанаты Михайлова подчеркнули, что нет ни одного певца, который был бы лучше его.
Также возлюбленная Стаса показала, какой сюрприз она подготовила для любимого: всю комнату она украсила алыми розами и воздушными шарами в форме сердец.
Читайте также:
«Временные трудности»: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина призналась, что испытывала сложности после родов
Нюша высказалась о расставании с Егором Кридом: «Мой отец не влиял на наши отношения – это миф»
Стали известны члены жюри международного конкурса «Новая волна»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева