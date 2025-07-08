«Могут вонять»: Яна Рудковская раскрыла последствия пластики на ягодицах

08 июля 2025, 19:32

Яна Рудковская заявила, что сделанные у хирурга ягодицы могут неприятно пахнуть

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

О последствиях пластики на ягодицах рассказала в личном Telegram-канале продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская. Женщина при этом сослалась на издания The Sun и Essence.







«Издания The Sun и Essence передают: ягодицы сделанные у хирурга могут в прямом смысле вонять и это правда», — сказано в посте Рудковской.



«Из мест проколов может идти кровь, сукровица, лимфа. Если эти выделения не чистить, ничем хорошим это пахнуть не будет», — подчеркнула общественный деятель.

