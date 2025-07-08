«Могут вонять»: Яна Рудковская раскрыла последствия пластики на ягодицах
Яна Рудковская заявила, что сделанные у хирурга ягодицы могут неприятно пахнуть
О последствиях пластики на ягодицах рассказала в личном Telegram-канале продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская. Женщина при этом сослалась на издания The Sun и Essence.
«Издания The Sun и Essence передают: ягодицы сделанные у хирурга могут в прямом смысле вонять и это правда», — сказано в посте Рудковской.Она добавила, что мода на операции по созданию округлых ягодиц пошла от американской сетевой знаменитости Ким Кардашьян.
«Из мест проколов может идти кровь, сукровица, лимфа. Если эти выделения не чистить, ничем хорошим это пахнуть не будет», — подчеркнула общественный деятель.Кроме того, по словам Рудковской, первое время пациенты не могут полноценно передвигаться из-за ограничений, поскольку они носят компрессионное белье, а еще можно столкнуться с некрозом и инфекциями.