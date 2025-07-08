Певица Валерия показала фото с крестин двухмесячного внука

08 июля 2025, 18:58

Певица Валерия (Фото: Телеграм/valeriyaofficial)

Певица Валерия поделилась радостным событием — крещением двухмесячного внука Мирона. В своем Telegram-канале она опубликовала трогательные фотографии с церковного таинства.





Судя по данным из соцсетей ее невестки, обряд прошел в конце июня в одном из московских храмов. На снимках также присутствует четырехлетняя Селин — дочь Лианы и Арсения Шульгиных. Однако лицо новорожденного ребенка родители пока не готовы показывать.

«Как здорово, что наша семья так разрослась, и все мы являемся опорой друг для друга. Я счастлива от того, что и наши дети разделяют семейные ценности», — подписала кадры артистка.