Певица Валерия показала фото с крестин двухмесячного внука
Певица Валерия поделилась радостным событием — крещением двухмесячного внука Мирона. В своем Telegram-канале она опубликовала трогательные фотографии с церковного таинства.
Судя по данным из соцсетей ее невестки, обряд прошел в конце июня в одном из московских храмов. На снимках также присутствует четырехлетняя Селин — дочь Лианы и Арсения Шульгиных. Однако лицо новорожденного ребенка родители пока не готовы показывать.
«Как здорово, что наша семья так разрослась, и все мы являемся опорой друг для друга. Я счастлива от того, что и наши дети разделяют семейные ценности», — подписала кадры артистка.Ранее стало известно, чего натерпелась исполнительница хита «Часики» в браке со вторым мужем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».