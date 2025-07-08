Жена Брюса Уиллиса опубликовала новое семейное видео
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг опубликовала новое семейное видео
Новое семейное видео опубликовала в соцсетях жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг. Женщина ходила в поход с 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин. Троица радостно улыбалась на фоне гор, подставляя друг другу «рожки».
«9010 метров над уровнем моря», — написала Хемминг.
Звезда «Крепкого орешка» тем временем остался дома. У актера трое взрослых дочерей: 31-летняя Таллула от Деми Мур, 33-летняя Скаут и 36-летняя Румер.
Последняя в середине июня написала тревожный пост, посвященный страдающему прогрессирующей деменцией отцу. Девушка прикрепила к публикации трогательное фото, отметив, что «хотела бы задать больше вопросов» звездному папе.
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