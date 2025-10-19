«Мой близкий человек»: Киркоров трогательно высказался о Пугачёвой после её скандального интервью

19 октября 2025, 19:28

Киркоров трогательно высказался о Пугачёвой после её скандального интервью

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал нашумевшее интервью своей бывшей супруги Аллы Пугачёвой.





За кулисами мероприятия, посвящённого дню рождения телеканала МУЗ-ТВ, в Государственном Кремлёвском дворце артист отметил, что не держит на Примадонну зла и с теплотой вспоминает годы, проведённые вместе.





«Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня это счастливый период моей жизни, я благодарен за то, что она мне дала, сделала для меня – великая певица нашего времени», – заявил Киркоров, которого цитирует StarHit.