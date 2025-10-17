Соседов рассказал, как Пугачёва рушила карьеры молодых артистов, не угодивших ей

17 октября 2025, 16:07

Критик Соседов раскрыл методы Пугачёвой в борьбе с конкурентами

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Певица Алла Пугачева, по словам музыкального критика Сергея Соседова, всегда контролировала сцену и могла препятствовать продвижению молодых артистов, которые ей не угодили. Об этом Соседов рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.







«Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к её музыкальному трону», — отметил специалист.