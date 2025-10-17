Соседов рассказал, как Пугачёва рушила карьеры молодых артистов, не угодивших ей
Певица Алла Пугачева, по словам музыкального критика Сергея Соседова, всегда контролировала сцену и могла препятствовать продвижению молодых артистов, которые ей не угодили. Об этом Соседов рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к её музыкальному трону», — отметил специалист.Соседов привёл конкретный пример: певица Мария Распутина вынуждена была изменить своё сценическое имя, чтобы продолжать карьеру. Настоящее имя артистки совпадало с именем Пугачевой, и звезда якобы настояла, чтобы на сцене не было «двух Алл».
Музыкальный критик добавил, что для более серьёзных случаев Пугачева прибегала к жестким мерам, направленным на нейтрализацию конкурентов или артистов, которые отказывались признавать её статус главной звезды страны.
Таким образом, по мнению Соседова, за годы карьеры Примадонна выстроила «вертикаль власти» в отечественном шоу-бизнесе, позволяя контролировать карьерные пути начинающих исполнителей.