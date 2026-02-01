«Выхожу без лифчика»: Волочкова рассказала о своей первой поездке на Мальдивы
Анастасия Волочкова рассказала о тайной съёмке на Мальдивах в 2011 году
Балерина Анастасия Волочкова в интервью НТВ вспомнила случай, который произошёл во время первого визита её на Мальдивы в 2011 году. По словам артистки, на пляже она заметила фотографа, который тайком вёл съёмку.
Волочкова уточнила, что решила поплавать в море без верхней части купальника, так как считала пляж безлюдным.
«Выхожу без лифчика, и смотрю: моя мама держит в кустах за руку какого-то чувака. Мужчина стоит с фотоаппаратом, с таким дулом», — вспомнила она.Артистка добавила, что затем она сама выхватила у фотографа камеру и потребовала удалить снимки, пригрозив в противном случае выбросить технику в воду. Именно после этого инцидента, по словам Волочковой, она провела известную фотосессию с ракушками.
«И я выложила эти фотографии с таким посылом, что хватит за мной охотиться. Уже посмотрите и отстаньте!» — отметила Анастасия.Она подчеркнула, что гордится своей естественной внешностью.