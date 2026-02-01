«Выхожу без лифчика»: Волочкова рассказала о своей первой поездке на Мальдивы

01 февраля 2026, 14:38

Анастасия Волочкова рассказала о тайной съёмке на Мальдивах в 2011 году

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в интервью НТВ вспомнила случай, который произошёл во время первого визита её на Мальдивы в 2011 году. По словам артистки, на пляже она заметила фотографа, который тайком вёл съёмку.





Волочкова уточнила, что решила поплавать в море без верхней части купальника, так как считала пляж безлюдным.

«Выхожу без лифчика, и смотрю: моя мама держит в кустах за руку какого-то чувака. Мужчина стоит с фотоаппаратом, с таким дулом», — вспомнила она.

«И я выложила эти фотографии с таким посылом, что хватит за мной охотиться. Уже посмотрите и отстаньте!» — отметила Анастасия.