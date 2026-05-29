Внебрачная дочь подала в суд на Алексея Глызина: ДНК‑тест подтвердил родство
46‑летняя Анна заявила, что является внебрачной дочерью музыканта Алексея Глызина, и обратилась в суд. Интересы женщины в процессе представляет известный юрист Маргарита Гаврилова, пишет Super.
По словам адвоката, Анна так и не смогла установить контакт с предполагаемым отцом. В своем Telegram‑канале Гаврилова поделилась деталями ситуации:
«Ну что, друзья? Похоже, диалогов уже точно не получится… Все попытки Анны пообщаться лично с отцом не встретили никакого понимания. Вместо нормального разговора звонит некий Резо от имени Глызина, предлагает 100 тысяч и на этом красиво свернуть всю историю», — написала она.
История получила широкую огласку в декабре 2025 года. Ключевым доказательством в деле стал результат ДНК‑теста, который подтвердил родство между Глызиным и Анной.
Заявительница утверждает, что ее мать Татьяна познакомилась с музыкантом на дискотеке в Подмосковье. Между ними завязался роман, но, по словам Анны, вскоре Глызин уехал и не оставил никаких контактов. Артист, в свою очередь, не смог вспомнить Татьяну, объяснив это насыщенной гастрольной жизнью в молодости.