Внебрачная дочь подала в суд на Алексея Глызина: ДНК‑тест подтвердил родство

29 мая 2026, 03:44

Внебрачная дочь Алексея Глызина подала в суд на певца

Алексей Глызин (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

46‑летняя Анна заявила, что является внебрачной дочерью музыканта Алексея Глызина, и обратилась в суд. Интересы женщины в процессе представляет известный юрист Маргарита Гаврилова, пишет Super.





По словам адвоката, Анна так и не смогла установить контакт с предполагаемым отцом. В своем Telegram‑канале Гаврилова поделилась деталями ситуации:



«Ну что, друзья? Похоже, диалогов уже точно не получится… Все попытки Анны пообщаться лично с отцом не встретили никакого понимания. Вместо нормального разговора звонит некий Резо от имени Глызина, предлагает 100 тысяч и на этом красиво свернуть всю историю», — написала она.