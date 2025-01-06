«Мой лев»: кем оказался таинственный кавалер Ольги Бузовой, что ее связывало с Майами и от кого она собралась рожать

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Ольгу Бузову засняли в объятиях возлюбленного на свидании
На Красной поляне Бузова посетила ресторан, где ее уже поджидал загадочный незнакомец. Мужчина подарил ей роскошный букет цветов, а теледива с нежностью поцеловала его и приобняла в знак благодарности.
«Ну мой лев!» — подписала фотографию певица.
На фото Бузова предстала в сияющем вечернем платье, которое подчеркивало её фигуру. Она собрала волосы в аккуратный пучок и сделала стильный макияж с акцентом на глаза и яркие алые губы.
«Конечно, есть вопросы, но я впервые в жизни сама красила глаза. В общем, учили меня, учили, что-то я пыталась себе тут растушевать. Но когда тут такой наряд и жемчуг, и прическа, всё-таки красные губы решают», — поделилась Ольга.В августе Ольга Бузова поделилась фотографией, на которой она обнимает мужчину. На снимок поп-исполнительница добавила стикер с изображением льва, чтобы скрыть лицо своего спутника.
«Боже, я счастлива», — написала она под постом.
Бузова намерена стать матерью
Во время премьеры своего сольного концерта «Под звуки поцелуев», состоявшейся 14 ноября, Бузова рассказала 5-tv.ru о своих планах на следующий год: она собирается выйти замуж и стать матерью.
«Я рожаю, а затем возьму небольшой перерыв в творчестве, чтобы быть хорошей мамой. Это действительно необходимо. В 2026 году, думаю, у меня будет большой сольный концерт», — отметила артистка.
Поцелуй Ольги Бузовой и Олега Майами
Слухи о романтических отношениях между коллегами начали циркулировать еще в середине осени. Тогда артисты анонсировали выход совместного трека «Такси», а вскоре представили очень романтичный клип, в котором они нежно целуются и обнимаются.
Перед релизом клипа Бузова и Майами неоднократно публиковали в соцсетях короткие видео, на которых они смотрят друг на друга с нежностью или держатся за руки. Поклонники задавались вопросом: являются ли эти ролики подготовкой к треку или же артисты намекают, что их экранные чувства переросли в нечто большее?
Развеять сомнения поклонников пара решила во время концерта Бузовой 14 ноября. Олег пришел с роскошным букетом цветов, который напоминал те, что дарил ей загадочный избранник, которого она долго скрывала. Во время выступления певец выбежал на сцену, обнял Ольгу за талию и страстно поцеловал её.
На опубликованных в сети кадрах видно, что этот поцелуй был далеко не случайным и явно не первым. Оля немного смутилась, но не отстранилась от Олега, а, наоборот, ответила ему объятием.
«Мы очень счастливы, что вы узнали о нас. Не было смысла делиться этим раньше, так как мы не понимали, что у нас происходит. Но нам приятно быть вместе», — прокомментировал Олег поцелуй.
Однако внимательные подписчики певицы уверены, на фото за стикером льва скрывается не Олег Майами, а какой-то незнакомец.
«Другая фигура, голова, тело, это точно не Олег», «Может это Батрутдинов?», «Оля, скажи уже кто твой новый избранник, мы устали ломать голову», — пишут пользователи сети.
Читайте также:
Предсмертная записка Яниса Тиммы — подделка: что выяснил близкий друг экс-супруга Седоковой и кто стал новым покровителем певицы
«Софья спит с Богомоловым»: в семье Собчак грядут большие перемены. Кто предрек паре развод и что известно об измене режиссера
«Заказала мужа?»: вспыли неожиданные детали смерти экс-супруга Анны Седоковой, о чем молчала первая жена Тиммы Яниса