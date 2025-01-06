Предсмертная записка Яниса Тиммы — подделка: что выяснил близкий друг экс-супруга Седоковой и кто стал новым покровителем певицы

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
Смерть молодого баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы окутана новыми тайнами. Неожиданно главным детективом этой истории стал друг покойного Марк Пугачев, который открыто разоблачает певицу. Что выяснилось на этот раз, и кто на самом деле может стоять за гибелью спортсмена расскажет «Радио 1».
Друг Яниса Тиммы усомнился в подлинности предсмертной записки
Близкий друг Тиммы Марк Пугачев открыто обвиняет Седокову не только в разрушении семьи, но и в том, что именно она могла подтолкнуть своего мужа к роковому исходу. В своих социальных сетях Марк Пугачев утверждает, что Анна якобы изменяла Тимме с коллегами по шоу «Выжить в Дубае», что, по его мнению, стало одной из причин их разрыва.
Кроме того, друг покойного уверен, что Седокова не только растратил капитал Яниса, но и оставила его без средств к существованию. Что касается предсмертной записки, найденной в телефоне баскетболиста, то Пугачев настаивает, что она является подделкой.
«Он никогда не писал русскими буквами. У меня есть вся переписка с ним за четыре года. Кто-то явно что-то перепутал, но я этого так не оставлю», — подчеркивает Пугачев.
Сама Седокова пока не комментирует обвинения, в то время как Марк продолжает публиковать компрометирующие материалы один за другим. Певица сохраняет спокойствие и не реагирует на происходящее. Тем временем в социальных сетях разгорелась настоящая буря: одни поддерживают Пугачева, другие становятся на защиту певицы.
«Что она скрывает? Расскажи правду!», «Марк, ты просто наживаешься на смерти друга!» — возмущаются комментаторы.
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Анна Седокова может сесть в тюрьму?
Латвийский Следственный комитет инициировал уголовное дело в связи со смертью баскетболиста Яниса Тиммы. По словам Марка Пугачёва, певица могла предпринять радикальные шаги ради материальной выгоды. Четыре элитные квартиры в Москве, приобретенные баскетболистом на пике его карьеры и общей стоимостью 180 миллионов рублей, стали причиной конфликта в их отношениях.
«Я был уверен, что они просто разводятся, но эта история оказалась куда мрачнее, чем я думал. Анна могла совершить немыслимое, чтобы оставить всё себе», — заявил Пугачёв.
Тревогу усиливает тот факт, что смерть Яниса произошла через неделю после признания их брака недействительны. Кроме того, ходят слухи, что у Анны есть некий влиятельный покровитель из Санкт-Петербурга. Злопыхатели поспешили предположить, что он может быть причастен к смерти молодого спортсмена.
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