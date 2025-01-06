Предсмертная записка Яниса Тиммы — подделка: что выяснил близкий друг экс-супруга Седоковой и кто стал новым покровителем певицы

Людмила Гурченко — легенда советского кино, чья красота и талант сделали её культовой фигурой. Однако за успехом скрываются скандалы, трагедии и разбитые судьбы. Ради карьеры она пожертвовала почти всем: семьей, отношениями с дочерью и своим здоровьем. Легендарная актриса всегда стремилась к вершине, но оставила за собой множество вопросов, которые волнуют до сих пор. Что она скрывала? ​На этот вопрос ​стремится ответить «Радио 1».