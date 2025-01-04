«Заказала мужа?»: вспыли неожиданные детали смерти экс-супруга Анны Седоковой, о чем молчала первая жена Тиммы Яниса

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
Латвийский Следственный комитет открыл уголовное дело по факту насильственной смерти мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. Как сообщил друг Тиммы Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют бывшую супругу баскетболиста и какие детали всплыли в ходе расследования расскажет «Радио 1».
Анну Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего мужа
Марк Пугачев обратился к своим подписчикам в социальных сетях и заявил, что следственные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы.
«Я являюсь одним из главных свидетелей», — подчеркнул мужчина.
После этого заявления начались слухи о том, что Пугачев собирается свидетельствовать против Анны Седоковой. По информации СМИ, она могла избавиться от Тиммы из-за четырех московских квартир, которые он приобрел за 180 миллионов рублей.
«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир. Их Янис приобрел в Москве за 180 миллионов рублей», — пишет телеграм-канал Mash.Пугачев также настаивает на том, что семья спортсмена испытывает ненависть к экс-солистке ВИАгры. Марк утверждает, что Анна лишила Яниса и его семью имущества и денег.
«Ты пишешь о самой родной маме Яниса, но почему не расскажешь, как она приехала в Майами к вам на отдых, а потом ты заставила Яниса отправить маму в отель, создавая искусственную ссору между ними? Каждый раз, когда проявлялась любовь к сыну и матери, ты манипулировала ситуацией и устраивала истерики, мол, Янис, ты их любишь больше, чем меня?!» — обратился Марк Пугачев к Анне.
Бывшая жена Яниса Тиммы сделала новое признание об Анне Седоковой
Не остаётся в стороне и первая жена Тиммы Сана Оша, которая воспитывает их сына. Она удивляется, как при том, что Янис зарабатывал большие деньги и был миллионером, спустя три года он не мог позволить себе даже минимальные алименты и едва сводил концы с концами.
«Когда он разводился, Янис был миллионером и подписал контракт с российским клубом на значительную сумму... Куда же ушли все эти деньги? Как так получилось, что всего через три года он оказался не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и провел последние дни своей жизни в мотеле? Его называли психически неуравновешенным, хотя я прожила с ним девять лет и не вижу в этом никакой правды. Этот человек был готов отдать последнее, у него было большое любящее сердце. Янис всегда помогал своим друзьям», — выражает недоумение она.
Анна Седокова (Фото: соцсети)
Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года баскетболиста нашли мертвым. 25 декабря его тело было доставлено из Москвы в Ригу. Похороны проходили с поддержкой многих людей: за три дня удалось собрать более семи миллионов рублей благодаря неравнодушным.
Певица Анна Седокова не смогла попрощаться с бывшим мужем Янисом Тиммой из-за обвинений семьи спортсмена в его смерти. Первая жена баскетболиста Сана Оши также выразила недовольство по отношению к Седоковой и объяснила свои причины.
Сана Оши с грустью вспоминает, как после начала отношений Яниса с Анной, он стал постепенно отдаляться от нее и их сына. Вскоре его поведение изменилось, и она превратилась в его заклятого врага.
«Человек должен сам осознать, что происходит, чтобы понять, что это неправильно. Он перестал слышать других. Все, кто пытались что-то сказать, были отрезаны от него. Вот почему рядом не осталось никого. Я наблюдала за тем, как все рушится на протяжении пяти лет. В нашем последнем разговоре я говорила то же самое: «Но ты меня больше не слышишь…». Так это и работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, в который его втянули, как будто он одержим или болен. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. У меня есть много информации, и мне хочется вырваться», — написала она в своем блоге.
Сана утверждает, что у нее есть много откровений об Анне Седоковой, но делиться ими она не готова.
«Вы можете подумать, что я говорю ерунду, но то, что я пережила, можно было бы описать в книге. Я никогда не делилась всем этим, потому что не вижу смысла. В конце концов, мы с ребенком стояли у гроба…» — поделилась Сана Оши.
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