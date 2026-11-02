«Индивидуально»: Глафира Тарханова объяснила, как совмещает карьеру и материнство

02 ноября 2026, 19:14

Глафира Тарханова сообщила о балансе между карьерой и воспитанием пятерых детей

Глафира Тарханова (Фото: Instagram* @glafiratarhanova)

Актриса Глафира Тарханова назвала главный принцип совмещения карьеры и материнства.





В беседе с «Леди Mail» артистка заявила, что универсальных лайфхаков и общих правил в балансе между карьерой и воспитанием пятерых детей нет.

«Всё очень индивидуально, потому что основа семьи — это мужчина и женщина, а мы все разные: у каждого свой характер, свои обстоятельства, свои отношения и свои представления о том, как должна быть устроена семья. Поэтому и решения проблем у всех свои. Наверное, мой главный лайфхак — не пытаться подогнать свою семью под какие-то универсальные правила, а искать то, что работает именно для нас», — подчеркнула Глафира.