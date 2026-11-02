«Мне интереснее самой знать, кто я»: Надежда Сысоева высказалась о стереотипах из-за Comedy Woman

02 ноября 2026, 18:24

Надежда Сысоева объяснила, почему зрители считают её «легкомысленной блондинкой»

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надежда Сысоева рассказала, как сложившийся на телевидении образ повлиял на восприятие её личности зрителями. Долгое время поклонники ассоциировали актрису с героиней Comedy Woman — легкомысленной блондинкой, которая стала одной из самых узнаваемых участниц шоу. Однако, как призналась артистка в беседе с WomanHit, её настоящий характер гораздо сложнее привычного экранного амплуа.





Сысоева отметила, что не стремится переубеждать людей, которые привыкли видеть в ней только комедийного персонажа. По её мнению, каждый вправе составлять собственное впечатление о ней, но гораздо важнее для неё самой понимать, кто она на самом деле.





«Если человек хочет видеть во мне только блондинку — это его право. Мне гораздо интереснее самой знать, кто я такая. Я много лет играла довольно легкомысленную героиню в Comedy Woman, и образ получился настолько узнаваемым, что люди порой переносили его на меня настоящую», — поделилась Надежда.