«Мне интереснее самой знать, кто я»: Надежда Сысоева высказалась о стереотипах из-за Comedy Woman
Надежда Сысоева объяснила, почему зрители считают её «легкомысленной блондинкой»
Надежда Сысоева рассказала, как сложившийся на телевидении образ повлиял на восприятие её личности зрителями. Долгое время поклонники ассоциировали актрису с героиней Comedy Woman — легкомысленной блондинкой, которая стала одной из самых узнаваемых участниц шоу. Однако, как призналась артистка в беседе с WomanHit, её настоящий характер гораздо сложнее привычного экранного амплуа.
Сысоева отметила, что не стремится переубеждать людей, которые привыкли видеть в ней только комедийного персонажа. По её мнению, каждый вправе составлять собственное впечатление о ней, но гораздо важнее для неё самой понимать, кто она на самом деле.
«Если человек хочет видеть во мне только блондинку — это его право. Мне гораздо интереснее самой знать, кто я такая. Я много лет играла довольно легкомысленную героиню в Comedy Woman, и образ получился настолько узнаваемым, что люди порой переносили его на меня настоящую», — поделилась Надежда.К шуткам о «глупых блондинках» актриса относится спокойно и не считает нужным вступать в споры с теми, кто судит о ней исключительно по внешности или телевизионному образу.
Изменить отношение публики к себе Сысоевой помогло участие в известном экстремальном реалити-шоу. Этот опыт стал для неё возможностью выйти за рамки привычного амплуа и осознать, что ей больше не нужно доказывать окружающим свой интеллект.