«Мои мечты сбываются»: Алексей Воробьев подарил Аиде Гарифуллиной автомобиль
Алексей Воробьев подарил Аиде Гарифуллиной автомобиль на день рождения
Аида Гарифуллина сегодня отмечает день рождения — оперной певице исполнилось 39 лет. По случаю праздника Алексей Воробьев подготовил для супруги сразу несколько приятных сюрпризов. Об этом она сообщила в соцсетях.
Утром именинницу ждал роскошный букет роз и лимитированная сумка Bottega. Но на этом подарки не закончились: на улице Аиду ожидал ещё один презент — новенький автомобиль китайской марки Li Auto.
Певец явно решил сделать этот день для жены особенным и исполнить сразу несколько её желаний. Судя по реакции Аиды, сюрприз Воробьева действительно её растрогал.
«С днём рождения меня. Благодаря ему мои мечты сбываются. Ты лучший муж во вселенной. Я тебя люблю!» — написала Гарифуллина, показав поклонникам праздничные подарки.