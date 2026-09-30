«Мои мечты сбываются»: Алексей Воробьев подарил Аиде Гарифуллиной автомобиль

30 сентября 2026, 18:10

Алексей Воробьев подарил Аиде Гарифуллиной автомобиль на день рождения

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* / @aidagarifullina)

Аида Гарифуллина сегодня отмечает день рождения — оперной певице исполнилось 39 лет. По случаю праздника Алексей Воробьев подготовил для супруги сразу несколько приятных сюрпризов. Об этом она сообщила в соцсетях.





Утром именинницу ждал роскошный букет роз и лимитированная сумка Bottega. Но на этом подарки не закончились: на улице Аиду ожидал ещё один презент — новенький автомобиль китайской марки Li Auto.



Певец явно решил сделать этот день для жены особенным и исполнить сразу несколько её желаний. Судя по реакции Аиды, сюрприз Воробьева действительно её растрогал.





«С днём рождения меня. Благодаря ему мои мечты сбываются. Ты лучший муж во вселенной. Я тебя люблю!» — написала Гарифуллина, показав поклонникам праздничные подарки.