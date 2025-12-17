«Не хотим разбираться»: звезда «Дома-2» Николай Должанский расстался с супругой
Николай Должанский сообщил о расставании с супругой Екатериной Богдановой
Бывший участник «Дома-2» Николай Должанский объявил о завершении отношений с женой Екатериной Богдановой.
Об этом он написал в соцсетях, подчеркнув, что их жизненные пути разошлись.
«Один из нас стал старше, другая — взрослее. Сейчас мы очень по-разному видим наше будущее. Мы не хотим разбираться, чьи взгляды на жизнь, профессию и семью более правильные и перспективные, а чьи менее правильные и более старомодные», — признался Николай.Блогер отметил, что расставание произошло естественно, без конфликтов и усилий с обеих сторон. Он с теплом вспоминает совместные годы, но осознаёт, что их дороги теперь ведут в разные направления.