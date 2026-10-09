«Миллиарды раз»: Пелагея объяснила, почему повторила бы брак с Телегиным

09 октября 2026, 20:15

Певица Пелагея рассказала о переживаниях из-за развода и обвинений бывшего мужа

Пелагея Ханова (Фото: Instagram* @pelageya_insta)

Певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) дала YouTube-интервью Лауре Джугелии. В нём она рассказала, как реагировала на обвинения бывшего мужа Ивана Телегина в домашнем насилии





Певица рассказала, что пережила сложный развод, но о браке не жалеет.

«Я бы, даже зная, что вообще меня ждёт и что я там пройду и буду чувствовать, я бы сделала это ещё просто миллионы, миллиарды раз», — призналась она.

«Я просто вообще не понимала: как так, как это, за что, почему, что мне с этим делать, как это остановить, как объяснить, что это неправда, что это несправедливо вообще и почему?» — сказала она.