«Миллиарды раз»: Пелагея объяснила, почему повторила бы брак с Телегиным
Певица Пелагея рассказала о переживаниях из-за развода и обвинений бывшего мужа
Певица Пелагея (полное имя — Пелагея Ханова) дала YouTube-интервью Лауре Джугелии. В нём она рассказала, как реагировала на обвинения бывшего мужа Ивана Телегина в домашнем насилии
Певица рассказала, что пережила сложный развод, но о браке не жалеет.
«Я бы, даже зная, что вообще меня ждёт и что я там пройду и буду чувствовать, я бы сделала это ещё просто миллионы, миллиарды раз», — призналась она.Пелагея вспомнила, что тяжело переживала обвинения Телегина в домашнем насилии. По её словам, она была в полном смятении и изолировала себя. Артистка несколько дней провела в тёмной комнате.
«Я просто вообще не понимала: как так, как это, за что, почему, что мне с этим делать, как это остановить, как объяснить, что это неправда, что это несправедливо вообще и почему?» — сказала она.Ханова в момент этого кризиса пыталась понять, как человек, который был ей дорог, мог так поступить.