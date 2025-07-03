Павел Прилучный показал накаченный торс – фото
Павел Прилучный опубликовал фото с накаченным торсом
Актёр Павел Прилучный накануне опубликовал сторис в личном блоге, сразив всех фанаток наповал.
Звезда сериала «Мажор» представил фотографию, на которой хорошо замечен его накаченный торс.
«Спорт – наше всё», – подписал снимок Прилучный.Недавно музыкальный критик Сергей Соседов, известный своими эпатажными высказываниями в адрес российских знаменитостей, высказался о Павле Прилучном. Он заявил, что до сих пор не знает лица этого актёра, подчеркнув, что тот далеко не Иннокентий Смоктуновский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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