Павел Прилучный показал накаченный торс – фото

Павел Прилучный опубликовал фото с накаченным торсом
Павел Прилучный (фото: Instagram* @bugevuge)

Актёр Павел Прилучный накануне опубликовал сторис в личном блоге, сразив всех фанаток наповал.



Звезда сериала «Мажор» представил фотографию, на которой хорошо замечен его накаченный торс.

«Спорт – наше всё», – подписал снимок Прилучный.
Павел Прилучный (фото: Instagram* @bugevuge)
Недавно музыкальный критик Сергей Соседов, известный своими эпатажными высказываниями в адрес российских знаменитостей, высказался о Павле Прилучном. Он заявил, что до сих пор не знает лица этого актёра, подчеркнув, что тот далеко не Иннокентий Смоктуновский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

Анастасия Чинкова

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