Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова показала встречу Мондезира с детьми

Юлия Ефременкова (Фото: соцсети)
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Юлия Ефременкова показала подписчикам встречу ее экс-возлюбленного Мондезира с детьми. По ее словам, приезд был таким неожиданным, что пришлось на время выпасть из социальных сетей.
«Ну я, как самая фиговая мать (по версии отца детей), вывернула одно место розочкой, чтобы отменить и перенести все свои дела и подстроиться под него», — гласит пост Ефременковой.Также на опубликованных ею кадрах видно, как дети распаковывают подарки.
Фото: соцсети
Ефременкова резюмировала, что она максимально делает все, чтобы дети виделись с папой. Женщине важно, чтобы они его помнили.
Перед этим стало известно, кого высмеяла молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.
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