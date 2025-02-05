«Выбьет мне зубы, если не привезу детей»: Юлия Ефременкова раскрыла подробности общения с Мондезиром

Юлия Ефременкова с сыновьями (Фото: соцсети)
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала, как на самом деле прошла встреча ее бывшего возлюбленного с их сыновьями.
Накануне Ефременкова показала подписчикам встречу экс-возлюбленного Мондезира с детьми. По ее словам, приезд был таким неожиданным, что пришлось на время выпасть из социальных сетей. Она отметила, что сейчас общение с бывшим парнем происходит исключительно через общих знакомых.
По ее словам, Мондезир не предупредил ее о своем приезде в Краснодар. Об этом она узнала от общих знакомых. Мужчина даже не поинтересовался, будет ли удобно Юле передать ему детей в назначенный день. Однако девушка подстроилась под планы бывшего возлюбленного ради сыновей и разрешила ему присутствовать на их занятиях.
Кроме того, она рассказала, что Свет-Амур на протяжении своего общения с детьми учил ее, как правильно надо воспитывать мальчиков и всячески к ней придирался. Ефременкова молча вынесла все претензии, чтобы не вступать с мужчиной в конфликт. Звезда «Дома-2» не раз заявляла, что она максимально делает все, чтобы дети виделись с папой. Женщине важно, чтобы они его помнили.
Пара рассталась после того, как на свет появились их близнецы. Юля обвинила сожителя в рукоприкладстве и ушла от него, но общению с детьми не препятствует. Однако отец не так уж часто принимает участие в жизни двухлетних Кристиана и Даниэля.
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«Если ему что-то надо передать детям или написать, что он мне выбьет зубы, если я не привезу детей, или что он их заберет, он всё это делает через третьих лиц!» — рассказала Ефременкова.
По ее словам, Мондезир не предупредил ее о своем приезде в Краснодар. Об этом она узнала от общих знакомых. Мужчина даже не поинтересовался, будет ли удобно Юле передать ему детей в назначенный день. Однако девушка подстроилась под планы бывшего возлюбленного ради сыновей и разрешила ему присутствовать на их занятиях.
Кроме того, она рассказала, что Свет-Амур на протяжении своего общения с детьми учил ее, как правильно надо воспитывать мальчиков и всячески к ней придирался. Ефременкова молча вынесла все претензии, чтобы не вступать с мужчиной в конфликт. Звезда «Дома-2» не раз заявляла, что она максимально делает все, чтобы дети виделись с папой. Женщине важно, чтобы они его помнили.
Пара рассталась после того, как на свет появились их близнецы. Юля обвинила сожителя в рукоприкладстве и ушла от него, но общению с детьми не препятствует. Однако отец не так уж часто принимает участие в жизни двухлетних Кристиана и Даниэля.
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