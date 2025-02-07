Екатерина Мизулина нежно обратилась к SHAMAN

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)
В личном блоге глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина опубликовала совместное фото с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) и оставила под ним интригующий комментарий.
«Ты мой», — подписала снимок Мизулина.
Примечательно, что после этого SHAMAN выложил ответную публикацию в своем Telegram-канале.
Многочисленные поклонники артиста приняли данные публикации за публичное признание в любви друг к другу.
Ранее SHAMAN прокомментировал видео, на котором запечатлен его поцелуй с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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