«На грани с животным»: Звезда «Слова пацана» удивил признанием о ролях мечты

11 ноября 2026, 17:09

Слава Копейкин заявил, что ему интересны роли чудовищ из классической литературы

Вячеслав Копейкин (Фото: Instagram* @slava.kopeykin)

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин стал героем нового выпуска проекта «Ужин с Роговым», в котором рассказал о ролях мечты. Третью серию нового сезона шоу опубликовали на платформе VK Видео.





В ходе программы Копейкин ответил на вопрос о том, какую роль он хотел бы сыграть больше всего. Актёр признался, что ему интересны образы трудных персонажей и чудовищ из классической литературы.

«Иногда мне видится что-то вроде горбуна из Нотр-Дама. Или [монстр] Франкенштейна. Вот что-то подобное на грани с животным», — поделился Вячеслав.