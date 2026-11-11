«На грани с животным»: Звезда «Слова пацана» удивил признанием о ролях мечты
Слава Копейкин заявил, что ему интересны роли чудовищ из классической литературы
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин стал героем нового выпуска проекта «Ужин с Роговым», в котором рассказал о ролях мечты. Третью серию нового сезона шоу опубликовали на платформе VK Видео.
В ходе программы Копейкин ответил на вопрос о том, какую роль он хотел бы сыграть больше всего. Актёр признался, что ему интересны образы трудных персонажей и чудовищ из классической литературы.
«Иногда мне видится что-то вроде горбуна из Нотр-Дама. Или [монстр] Франкенштейна. Вот что-то подобное на грани с животным», — поделился Вячеслав.Артист подчеркнул, что ему очень близки подобные образы.
Ранее 68-летний актёр Александр Яцко раскрыл, какую роль он хотел бы сыграть. Он отметил, что ему интересны исторические персонажи.