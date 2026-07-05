Достижения.рф

«Мой ребёнок»: Алексей Воробьёв рассказал, как относится к дочери Гарифуллиной

Алексей Воробьёв заявил, что считает восьмилетнюю дочь жены своим ребёнком
Алексей Воробьёв (Фото: ВКонтакте @alexeyvorobyov)

Алексей Воробьёв откровенно высказался о своих отношениях с восьмилетней дочерью супруги Аиды Гарифуллиной.



В интервью «Москве 24» артист заявил, что давно считает Оливию своим чадом и ответственен за неё.

«Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался восьмилетний ребёнок — с ним сразу можно общаться, играть, это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит: «Мне досталось двое детей». Этот ребёнок теперь всё-таки именно мой ребёнок», — заявил певец.
Кроме того, актёр признался, что избегает слов «отчим» и «падчерица» из-за негативных ассоциаций. Когда Оливия узнала, что она падчерица, она испугалась, что станет служанкой. Воробьёв добавил, что слово «отчим» рисует неприятный образ мужчины в трениках с чипсами и алкоголем.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0