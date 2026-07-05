«Мой ребёнок»: Алексей Воробьёв рассказал, как относится к дочери Гарифуллиной
Алексей Воробьёв заявил, что считает восьмилетнюю дочь жены своим ребёнком
Алексей Воробьёв откровенно высказался о своих отношениях с восьмилетней дочерью супруги Аиды Гарифуллиной.
В интервью «Москве 24» артист заявил, что давно считает Оливию своим чадом и ответственен за неё.
«Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался восьмилетний ребёнок — с ним сразу можно общаться, играть, это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит: «Мне досталось двое детей». Этот ребёнок теперь всё-таки именно мой ребёнок», — заявил певец.Кроме того, актёр признался, что избегает слов «отчим» и «падчерица» из-за негативных ассоциаций. Когда Оливия узнала, что она падчерица, она испугалась, что станет служанкой. Воробьёв добавил, что слово «отчим» рисует неприятный образ мужчины в трениках с чипсами и алкоголем.