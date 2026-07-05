«Мой ребёнок»: Алексей Воробьёв рассказал, как относится к дочери Гарифуллиной

05 июля 2026, 20:59

Алексей Воробьёв заявил, что считает восьмилетнюю дочь жены своим ребёнком

Алексей Воробьёв (Фото: ВКонтакте @alexeyvorobyov)

Алексей Воробьёв откровенно высказался о своих отношениях с восьмилетней дочерью супруги Аиды Гарифуллиной.





В интервью «Москве 24» артист заявил, что давно считает Оливию своим чадом и ответственен за неё.

«Это прекрасная ответственность. Мне сразу достался восьмилетний ребёнок — с ним сразу можно общаться, играть, это всегда очень весело. Супруга мне всегда говорит: «Мне досталось двое детей». Этот ребёнок теперь всё-таки именно мой ребёнок», — заявил певец.