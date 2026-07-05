«Содержанка»: Аврора Киба рассказала, на какие жертвы идёт в новых отношениях
Аврора Киба заявила, что жертвует публичностью ради отношений с Гаджиевым
20-летняя Аврора Киба встречается с 36-летним Рустамом Гаджиевым — племянником президента Азербайджана. На премии VOICE Influencer Awards 2026 она рассказала, на что готова пойти ради возлюбленного.
Новый роман изменил подход Авроры к жизни. Она призналась, что сейчас чувствует себя настолько счастливой, что не находит времени на съёмки собственного шоу. Влюблённые не скрывают отношения, но и не выносят их на публику — Гаджиев не появляется с ней на мероприятиях, и, по словам Авроры, это её решение.
«Мы ведём очень личную жизнь», — отметила она.Девушка объяснила, что пересмотрела приоритеты.
«Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность», — заявила Аврора.На вопрос о статусе «содержанки» она возмутилась, но заверила, что хочет развиваться и запустить бренд одежды, а в будущем муж должен поддерживать её в этом.