«Содержанка»: Аврора Киба рассказала, на какие жертвы идёт в новых отношениях

05 июля 2026, 18:37

Аврора Киба заявила, что жертвует публичностью ради отношений с Гаджиевым

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

20-летняя Аврора Киба встречается с 36-летним Рустамом Гаджиевым — племянником президента Азербайджана. На премии VOICE Influencer Awards 2026 она рассказала, на что готова пойти ради возлюбленного.





Новый роман изменил подход Авроры к жизни. Она призналась, что сейчас чувствует себя настолько счастливой, что не находит времени на съёмки собственного шоу. Влюблённые не скрывают отношения, но и не выносят их на публику — Гаджиев не появляется с ней на мероприятиях, и, по словам Авроры, это её решение.

«Мы ведём очень личную жизнь», — отметила она.

«Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность», — заявила Аврора.