«Не легла в психушку»: Товстик иронично ответила Дибровой на слова о тяжёлой жизни

05 июля 2026, 19:06

Елена Товстик ответила на жалобы Полины Дибровой о трудном годе

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Бывшая супруга предпринимателя Романа Товстика Елена в личном блоге упрекнула Полину Диброву в частых путешествиях после заявления о сложном периоде в жизни.





Елена регулярно критикует бывшего супруга: обвиняет мужчину в невнимании к детям и говорит, что деньги испортили его.

«Каждый месяц без детей. Отец года! Дети ни разу никуда не слетали за год, обделённые вниманием отца», — пожаловалась она.

«Сожительница жалуется, что у неё был самый сложный год в её жизни, которая с миллиардером Товстиком летала каждый месяц без детей в Италию, Турцию, Мальдивы, Дубай, Аргентину, Грузию, Байкал, Китай, Тибет, Индию. И это так тяжело, давайте её пожалеем, такие трудности они сейчас переживают из-за меня, что не легла в психушку по их плану. Всё пошло не так», — высказалась бывшая жена Романа.