Татьяна Брухунова раскрыла, почему считает Евгения Петросяна идеальным мужчиной

05 июля 2026, 19:57

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова опубликовала в личном блоге пост, в котором поделилась впечатлениями о своём муже, народном артисте Евгении Петросяне.





Брухунова и Петросян состоят в браке с 2019 года. Разница в возрасте между супругами составляет 44 года.



При этом Татьяна не раз подчёркивала в интервью и публикациях, что чувствует себя счастливой в этом союзе. Известно, что пара ведёт активный совместный досуг: Евгений Ваганович водит жену по театрам и ресторанам, а сама жена юмориста называет его «волшебником».

«Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали!» — написала Брухунова о своём представлении об идеальном мужчине.