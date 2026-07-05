Татьяна Брухунова раскрыла, почему считает Евгения Петросяна идеальным мужчиной
Татьяна Брухунова опубликовала в личном блоге пост, в котором поделилась впечатлениями о своём муже, народном артисте Евгении Петросяне.
Брухунова и Петросян состоят в браке с 2019 года. Разница в возрасте между супругами составляет 44 года.
При этом Татьяна не раз подчёркивала в интервью и публикациях, что чувствует себя счастливой в этом союзе. Известно, что пара ведёт активный совместный досуг: Евгений Ваганович водит жену по театрам и ресторанам, а сама жена юмориста называет его «волшебником».
«Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали!» — написала Брухунова о своём представлении об идеальном мужчине.Ранее она уже объясняла свой выбор: вышла за взрослого мужчину, который не контролирует её и не ограничивает свободу. По словам женщины, именно такое отношение позволяет ей радоваться каждому дню и чувствовать себя комфортно.