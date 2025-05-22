«Мой рыцарь»: певица Анна Нетребко опубликовала фото с особенным 16-летним сыном

Анна Нетребко с сыном Тьяго (Фото: Инстаграм* @anna_netrebko_yusi_tiago)
Оперная певица Анна Нетребко прошлась с особенным 16-летним сыном по улицам Вены. В своем блоге знаменитость опубликовала кадр с повзрослевшим Тьяго, снятым во время прогулки.
«Мой прекрасный рыцарь», — подписала фото артистка.
Многие подписчики отметили, что Тьяго растет настоящим красавцем и в будущем наверняка разобьет не одно женское сердце.
Напомним, Анна Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. 5 сентября 2008 года на свет появился их сын Тьяго. В ноябре 2013 года, после шести лет отношений, Анна и Эрвин расстались.
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