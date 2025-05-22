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«Мой рыцарь»: певица Анна Нетребко опубликовала фото с особенным 16-летним сыном

Певица Анна Нетребко опубликовала фото с особенным 16-летним сыном
Анна Нетребко с сыном Тьяго (Фото: Инстаграм* @anna_netrebko_yusi_tiago)

Анна Нетребко с сыном Тьяго (Фото: Инстаграм* @anna_netrebko_yusi_tiago)

Оперная певица Анна Нетребко прошлась с особенным 16-летним сыном по улицам Вены. В своем блоге знаменитость опубликовала кадр с повзрослевшим Тьяго, снятым во время прогулки.
«Мой прекрасный рыцарь», — подписала фото артистка.

Многие подписчики отметили, что Тьяго растет настоящим красавцем и в будущем наверняка разобьет не одно женское сердце.

Напомним, Анна Нетребко была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. 5 сентября 2008 года на свет появился их сын Тьяго. В ноябре 2013 года, после шести лет отношений, Анна и Эрвин расстались.

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#певица
«Молюсь за тебя»: Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову
Алла Пугачева обратилась к Никите Преснякову и заверила, что молится за внука
22 мая 2025, 09:58

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

21 мая Никите Преснякову исполнилось 34 года. Свой день рождения музыкант отпраздновал в Испании. В личном блоге Пресняков написал, что хотел бы кое-что изменить в своем прошлом. На эти слова отреагировала его бабушка Алла Пугачева.
«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — написала в комментариях к публикации примадонна.

В комментариях появилась и Кристина Орбакайте, которая призналась сыну в любви. Стоит отметить, что Никита отмечал день рождения без своих знаменитых родственников. Орбакайте сейчас находится в Швейцарии, а Пугачева проживает на Кипре.

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#день рождения
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#праздник
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Гусейн Гасанов избавился от квартиры в «Москве-Сити» после обвинений в отмывании денег
Блогер Гасанов переписал квартиру в «Москве-Сити», чтобы её не конфисковали
22 мая 2025, 09:31

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*, @gusein.gasanov)

Блогер Гусейн Гасанов переписал трёхкомнатную квартиру в «Москве-Сити» стоимостью 100 млн рублей сразу после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере. Гасанов это сделал для того, чтобы его недвижимость не попала под арест и конфискацию.
Как пишет телеграм-канал Mash, квартира располагалась в ЖК Neva Towers. Площадь недвижимости — 124 кв. м, на 44-м этаже, с дизайнерским ремонтом и панорамным видом. Гасанов сдавал апартаменты за 750 тыс. рублей, пока не жил в столице, в этой же квартире он снимал видеоролики.

По данным Mash, сделку по передаче недвижимости заключили несколько дней назад.

Напомним, что с 2024 года Гасанов находится за границей, его объявили в розыск. Блогер заочно арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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#апартаменты
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#рф
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Кристина Орбакайте публично обратилась к сыну, пока он отдыхает с семьей Владимира Преснякова
Кристина Орбакайте обратилась к Никите Преснякову в день его 34-летия
22 мая 2025, 08:41

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

21 мая сыну Кристины Орбакайте Никите Преснякову исполнилось 34 года. В праздничный день певица обратилась к первенцу в личном блоге.
Орбакайте опубликовала фотографии старшего наследника в ковбойской шляпе, вероятно, снятыми в Штатах, где он сейчас проживает.

«С днем рождения, сыночек!» — подписала кадры исполнительница.

На сегодняшний день Никита Пресняков проводит время с отцом Владимиром Пресняковым и его семьей. Накануне музыкант показал, как катается на лодке с младшим братом.

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#певица
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#сша
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«Камера – лично мое спасение»: Анна Хилькевич объяснила, почему следит за нянями своих дочерей
Анна Хилькевич объяснила, почему следит за нянями своих дочерей
22 мая 2025, 07:46

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)

38-летняя Анна Хилькевич пользуется услугами помощниц для присмотра за детьми. Актриса установила в доме камеры, чтобы контролировать действия персонала.
По словам Анны, она не может на сто процентов доверять постороннему, даже если это хороший человек. Однако есть и исключение — звезда сериала «Универ» полностью уверена в няне, которая работает у них уже несколько лет.

При этом Хилькевич все-таки установила в доме камеры, о чем знают все ее помощницы. Знаменитость подчеркнула, что камера видеонаблюдения является ее спасением.

«Могу в любой момент включить и посмотреть, что происходит с ребенком сейчас или происходило в течение дня. Если что-то не так, это будет видно сразу», — ​приводит слова актрисы VOICE.

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«Был опыт, который тормозит»: Билан ​признался, почему не заводит детей
Билан признался, что не заводит детей из-за личного опыта в прошлом
22 мая 2025, 07:45

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Дима Билан откровенно объяснил, почему пока не готов стать отцом. Певец заявил в интервью на премии RU.TV о личном опыте, который его сдерживает.
Звезда российской эстрады поделился с корреспондентом NEWS.ru, что мысли о детях постоянно занимают его. Однако некий опыт, о котором Билан не стал распространяться, заставляет откладывать решение о создании семьи.

Певец подчеркнул, что для него эта тема требует особой деликатности.

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

«У меня был опыт, который меня пока тормозит. Это не тема, о которой можно говорить впопыхах. (...) Естественно, я об этом всегда думаю. Для меня это очень важная, тонкая и трепетная тема», — объяснил он.
На попытку журналистки уточнить, о каком именно опыте идет речь, Билан лишь улыбнулся и уклончиво отметил: «Был опыт, был».

Дима Билан подарком поздравил Мари Краймбрери с рождением дочки
Дима Билан подарком поздравил Мари Краймбрери с рождением дочки
При этом несколько недель назад в личном блоге певец записал шутливое видео, которое как бы «подтвердило» отсутствие для него традиционного семейного счастья в ближайшем будущем.

Дима Билан (Фото: кадр видео Instagram* @bilanofficial)

Билан выложил нарезку того, как играет в игру, «предсказывающую», когда его ждет женитьба. Цифра оказалась за пределами человеческой жизни.

«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года... Вопросов больше нет!», — подписал он.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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