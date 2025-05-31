«Мой самый счастливый день»: Сыровар Олег Сирота заявил, что вновь женился
Фермер Олег Сирота заявил, что вновь женился и показал видео со свадьбы
Фермер и сыровар Олег Сирота в своем блоге заявил, что вновь женился.
Торжественное мероприятие состоялось в живописном винном поместье «Шато де Талю» в Геленджике.
«Принимаю поздравления! Я женился! Мой самый счастливый день», — подписал свадебный ролик Сирота.
Фермер признался, что это его второй брак, однако такую масштабную свадьбу он устраивает впервые. Примечательно, что роспись прошла еще в июне прошлого года, а сыграть свадьбу решили в этом году.
Свадебное торжество вызвало активную реакцию у подписчиков. Одни осыпали пару поздравлениями, другие усомнились в искренности события, предположив, что это постановка.
*Запрещен в РФ