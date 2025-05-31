«Мой самый счастливый день»: Сыровар Олег Сирота заявил, что вновь женился

Фермер Олег Сирота заявил, что вновь женился и показал видео со свадьбы
Олег Сирота с женой (Фото: Инстаграм* @sirotaoleg)

Фермер и сыровар Олег Сирота в своем блоге заявил, что вновь женился.



Торжественное мероприятие состоялось в живописном винном поместье «Шато де Талю» в Геленджике.

«Принимаю поздравления! Я женился! Мой самый счастливый день», — подписал свадебный ролик Сирота.

Фермер признался, что это его второй брак, однако такую масштабную свадьбу он устраивает впервые. Примечательно, что роспись прошла еще в июне прошлого года, а сыграть свадьбу решили в этом году.

Свадебное торжество вызвало активную реакцию у подписчиков. Одни осыпали пару поздравлениями, другие усомнились в искренности события, предположив, что это постановка.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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