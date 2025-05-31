Психолог Матур объяснила, почему Агата Муцениеце не возвращает сына домой

31 мая 2025, 07:55

Психолог Матур предположила, почему Агата Муцениеце не возвращает сына домой

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Психолог Ксения Матур предположила, по какой причине 36-летняя Агата Муцениеце больше не пытается вернуть домой сына Тимофея, который на сегодняшний день живет с отцом, 37-летним Павлом Прилучным. Об этом пишет Woman.ru.





Сейчас актриса пытается избежать суда и предлагает бывшему мужу подписать мировое соглашение. Психолог выразила мнение, что дело не только в правовых нюансах, но и в эмоциональной трансформации Муцениеце.





«Если сейчас она говорит, что ''пережила'' ситуацию и переключилась на новые приоритеты, это может быть признаком того, что она внутренне отпустила прошлое, включая роль матери в определенном формате», — пояснила эксперт.