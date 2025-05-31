«Я буду рожать с мужем»: беременная Ольга Виниченко рассказала, как готовится к появлению сына на свет
О том, что 32-летняя Ольга Виниченко и 64-летний Сергей Гинзбург готовятся стать родителями, стало известно в апреле этого года. В беседе с VOICE актриса рассказала, как готовится к рождению сына.
По словам жены Сергея Гинзбурга, с беременностью ритм ее жизни стал более активным, чем прежде. Виниченко не стала отказываться от съемок в связи с положением.
Стоит отметить, что к рождению сына супруги подготовились крайне ответственно: они уже закупили все необходимое для ребенка и молодой мамы. Виниченко продолжает узнавать много нового о родах и материнстве, посещая различные курсы, а также изучая лекции.
По словам актрисы, муж будет находиться рядом с ней во время родов. Ольга добавила, что благодаря запаху Сергея ее организм выделяет гормон счастья, что очень важно в период схваток.
*Запрещен в РФ
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