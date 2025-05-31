«Я буду рожать с мужем»: беременная Ольга Виниченко рассказала, как готовится к появлению сына на свет

31 мая 2025, 07:13

Беременная Ольга Виниченко рассказала, как готовится к появлению сына на свет

Ольга Виниченко и Сергей Гинзбург (Фото: Инстаграм* @vinichenkoolga)

О том, что 32-летняя Ольга Виниченко и 64-летний Сергей Гинзбург готовятся стать родителями, стало известно в апреле этого года. В беседе с VOICE актриса рассказала, как готовится к рождению сына.