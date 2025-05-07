«Мой секрет прост»: Звезда «Интернов» ответила на слухи о пластической операции

Светлана Пермякова (Фото: Telegram/s_permyakova)
Звезда «Интернов» Светлана Пермякова не прибегала к липосакции и пластике. По ее словам, все дело в физической активности, правильном питании, препарате и помощи специалистов.
«Я не делала липосакцию, я не прибегала к методам коррекции фигуры или пластическим операциям. Все, что сейчас со мной происходит, это результат планомерного труда», — заявила исполнительница роли медсестры Любы.Пермякова подчеркнула, что не разрешала использование своего имени в рекламных целях.
Перед этим некий хирург публиковал в интернете кадры с Пермяковой до и после операции. Ходили слухи, что женщине убрали обвисшую кожу, второй подбородок и брыли.
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