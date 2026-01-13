«Полный бред»: ролик российской блогерши с Леонардо Ди Каприо набрал миллионы просмотров

13 января 2026, 19:34

25-летняя российская блогерша Настя Федько встретилась с Леонардо Ди Каприо

Настя Федько (Фото: Instagram* / @nfedko)

Российская блогерша и начинающая актриса Настя Федько, живущая в США, исполнила свою давнюю мечту — она побывала на Tea Party BAFTA в Беверли-Хиллз и лично познакомилась с голливудскими звёздами, включая Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Видео с культовым актёром уже собрало около 4 млн просмотров в соцсетях.



В тот же день в Лос-Анджелесе проходила церемония вручения премии «Золотой глобус», куда Насте также удалось попасть. Именно там она пообщалась с мировыми знаменитостями и оказалась в самом центре светской хроники.





«Мама Майли Сайрус сказала, что у меня очень красивое платье, я жала руку Дженнифер Лоуренс, обнялась с Селеной Гомес, сказала Чарли XCX, что я её фанатка, a в конце я всё-таки увидела Тимоти Шаламе. Вчера для меня это звучало бы как полный бред, а сегодня это моя жизнь. Пока что в шоке», — поделилась эмоциями Федько.