«Мои вечные ангелы»: Наоми Кэмпбелл показала подросших детей
Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото с детьми на пляже
Наоми Кэмпбелл поделилась новыми фотографиями с детьми во время отдыха на пляже. В апреле она публиковала кадры семейного времяпрепровождения на яхте в своем Instagram*.
«Прыгаю по волнам с двумя моими любимыми малышами — моими биениями сердца, моими вечными ангелами. Все, что я делаю, я делаю для вас», — написала супермодель.На серии снимков семья смотрит на море и гуляет по берегу. Четырехлетняя дочь сидит на руках у мамы, а сын, которому скоро исполнится два года, стоит рядом.
К слову, Наоми Кэмпбелл честно призналась, что воспользовалась услугами суррогатных матерей. Однако имя отца своих малышей пока держит в тайне.
*Запрещен в РФ