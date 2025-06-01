«Мои вечные ангелы»: Наоми Кэмпбелл показала подросших детей

01 июня 2025, 18:44

Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото с детьми на пляже

Наоми Кэмпбелл (Фото: Инстаграм*/naomi)

Наоми Кэмпбелл поделилась новыми фотографиями с детьми во время отдыха на пляже. В апреле она публиковала кадры семейного времяпрепровождения на яхте в своем Instagram*.







«Прыгаю по волнам с двумя моими любимыми малышами — моими биениями сердца, моими вечными ангелами. Все, что я делаю, я делаю для вас», — написала супермодель.