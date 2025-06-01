«Я всегда страдала»: Светлана Бондарчук заговорила о проблемах в браке с режиссёром

01 июня 2025, 18:25

Светлана Бондарчук высказалась о проблемах в браке с бывшим мужем-режиссёром

Светлана Бондарчук (фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук опровергла мнение о том, что брак со знаменитостью идёт исключительно на пользу. Она призналась, что такие отношения создают проблемы, от которых потом нелегко избавиться.





Телезвезда отметила, что до сих пор сталкивается с обесцениванием своих заслуг, которые многие считают невозможными без помощи Фёдора Бондарчука.





«Безусловно, я всегда страдала. Я была известна, скажем, в узких кругах, но когда ты уходишь из этого круга… Прилетало и прилетает, как ни парадоксально, по сей день. Ты ничего не можешь – даже до сих пор мне это пишут», – призналась Светлана журналисту Сергею Минаеву в своём YouTube-шоу «Света вокруг света».