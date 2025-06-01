«Я всегда страдала»: Светлана Бондарчук заговорила о проблемах в браке с режиссёром
Светлана Бондарчук высказалась о проблемах в браке с бывшим мужем-режиссёром
Светлана Бондарчук опровергла мнение о том, что брак со знаменитостью идёт исключительно на пользу. Она призналась, что такие отношения создают проблемы, от которых потом нелегко избавиться.
Телезвезда отметила, что до сих пор сталкивается с обесцениванием своих заслуг, которые многие считают невозможными без помощи Фёдора Бондарчука.
«Безусловно, я всегда страдала. Я была известна, скажем, в узких кругах, но когда ты уходишь из этого круга… Прилетало и прилетает, как ни парадоксально, по сей день. Ты ничего не можешь – даже до сих пор мне это пишут», – призналась Светлана журналисту Сергею Минаеву в своём YouTube-шоу «Света вокруг света».Вторая супруга режиссёра Паулина Андреева, которая недавно сообщила о разводе с ним, тоже жаловалась на обесценивание. Окружение, по её словам, всегда относилось к ней предвзято, считая, что она ничего из себя не представляет без Бондарчука.