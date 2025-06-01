Сергей Безруков признался, от какой категории ролей отказался навсегда

01 июня 2025, 18:23

Актер Сергей Безруков отказался играть маньяков и насильников из-за детей

Сергей Безруков (Фото: Телеграм*/sv_bezrukov)

Сергей Безруков принципиально отказывается играть жестоких персонажей и сниматься в излишне откровенных сценах. Актер признался, что никогда не примерит образ «абсолютного зла». Об этом пишет «Экспресс газета».







«Я никогда не сыграю зло. Такое абсолютное зло: насильников, маньяков», — заявил звезда «Бригады».