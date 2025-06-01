Сергей Безруков признался, от какой категории ролей отказался навсегда
Актер Сергей Безруков отказался играть маньяков и насильников из-за детей
Сергей Безруков принципиально отказывается играть жестоких персонажей и сниматься в излишне откровенных сценах. Актер признался, что никогда не примерит образ «абсолютного зла». Об этом пишет «Экспресс газета».
«Я никогда не сыграю зло. Такое абсолютное зло: насильников, маньяков», — заявил звезда «Бригады».После этого сериала он сознательно выбирает положительные роли, такие как Есенин или Высоцкий, а также переживает, что однажды дети увидят его в образе криминального авторитета Саши Белого. При этом против семейного просмотра «Каникул строгого режима», где играет осужденного, он не возражает.
Отмечается, что Сергей Безруков избегает постельных сцен по той же причине — беспокоится о реакции своих наследников. Артист старается сберечь их психику и душевное равновесие.