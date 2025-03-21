Молча сел в машину и уехал: Артём Краснов из «Битвы экстрасенсов» отказался помочь маме пропавшего год назад подростка

Артём Краснов (фото: Telegram @krasnovartemofficial)
В конце марта прошлого года в Уфе без вести пропал 14-летний Дамир Адигамов. Вместе с другом Павлом Паличевым он отправился гулять и не вернулся. По предварительной версии, мальчики провалились под лёд и утонули.
Спустя два месяца поисков спасатели обнаружили тело Павла на берегу Белой реки, однако о судьбе Дамира по-прежнему ничего неизвестно. Мама школьника отказывается верить, что сына уже нет в живых, и продолжает расследование.
Женщина даже обратилась за помощью в телепрограмму «Битва сильнейших», однако экстрасенсы не стали ей помогать. Вампир Артём Краснов отказался слушать Гузель, молча сел в машину и уехал.
Мать подростка в слезах умоляла медиума помочь, но тот игнорировал все её слова. Она просила, чтобы её пустили на шоу в Москве. По всей видимости, женщина от безысходности проникла на съёмочную площадку, где снимался очередной выпуск.
Позже в разговоре с журналистами Адагамова призналась, что недавно похоронила мужа, сердце которого не выдержало ухода сына.
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Женщина даже обратилась за помощью в телепрограмму «Битва сильнейших», однако экстрасенсы не стали ей помогать. Вампир Артём Краснов отказался слушать Гузель, молча сел в машину и уехал.
Мать подростка в слезах умоляла медиума помочь, но тот игнорировал все её слова. Она просила, чтобы её пустили на шоу в Москве. По всей видимости, женщина от безысходности проникла на съёмочную площадку, где снимался очередной выпуск.
Позже в разговоре с журналистами Адагамова призналась, что недавно похоронила мужа, сердце которого не выдержало ухода сына.
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Анастасия Чинкова