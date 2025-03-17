Вера Сотникова раскрыла, почему перестала появляться в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Вера Сотникова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Вера Сотникова давно не появлялась в шоу «Битвы экстрасенсов». 64-летняя актриса театра и кино рассказала, что произошло.
Артистка присоединилась к команде ведущих шоу «Битва экстрасенсов» в 2007 году. Позже она вошла в состав жюри проекта «Экстрасенсы. Реванш». Сейчас идёт второй сезон программы «Битва сильнейших», в котором Сотникова по непонятным причинам отсутствует.
Спустя три года отсутствия в соцсетях Сотникова опубликовала пост. Актриса комедии «Самая обаятельная и привлекательная» представила архивную фотографию и пообщалась с поклонниками. Многие фанаты стали интересоваться, почему Сотникова покинула мистический проект. А некоторые даже предположили, что она могла уволиться с телеканала ТНТ.
Актриса поспешила успокоить общественность, заявив, что не уходила из шоу. А причиной её отсутствия является то, что продюсеры жалеют Веру Михайловну и не отправляют её на съёмки в тяжёлых условиях. При этом звезда отметила, что абсолютно готова к труду в любых условиях.
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Спустя три года отсутствия в соцсетях Сотникова опубликовала пост. Актриса комедии «Самая обаятельная и привлекательная» представила архивную фотографию и пообщалась с поклонниками. Многие фанаты стали интересоваться, почему Сотникова покинула мистический проект. А некоторые даже предположили, что она могла уволиться с телеканала ТНТ.
Актриса поспешила успокоить общественность, заявив, что не уходила из шоу. А причиной её отсутствия является то, что продюсеры жалеют Веру Михайловну и не отправляют её на съёмки в тяжёлых условиях. При этом звезда отметила, что абсолютно готова к труду в любых условиях.
«Часто очень далеко лететь, холодно, иногда без удобств. Съёмки длятся 16-18 часов. Нужно долго стоять, много ходить, бегать. Я не против экстрима. Тем более, я закалённая. Всю жизнь на гастролях. Но продюсерам меня жаль. Мальчишек засылают в далекие дали. Мне, конечно, приятна их забота, но я готова. Да!», – написала Сотникова.Также артистка заверила, что в новом сезоне «Битвы сильнейших» всё же появится в некоторых выпусках.
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Анастасия Чинкова