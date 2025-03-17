Приставал к девушке и стал секс-символом шоу «Битва экстрасенсов»: скандалы Олега Шепса и как выглядит его тайная избранница

После выхода на экраны 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» зрители полюбили харизматичного медиума Александра Шепса. А вот с началом 21-го сезона проекта Шепс получил огромную популярность. Только в этот раз все говорили не об Александре, публика была очарована Олегом, младшим братом медиума. За яркую внешность его уже прозвали секс-символом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Биография Олега Шепса, его личная жизнь и отношения со старшим братом — в материале «Радио 1».