Приставал к девушке и стал секс-символом шоу «Битва экстрасенсов»: скандалы Олега Шепса и как выглядит его тайная избранница

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)
После выхода на экраны 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» зрители полюбили харизматичного медиума Александра Шепса. А вот с началом 21-го сезона проекта Шепс получил огромную популярность. Только в этот раз все говорили не об Александре, публика была очарована Олегом, младшим братом медиума. За яркую внешность его уже прозвали секс-символом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Биография Олега Шепса, его личная жизнь и отношения со старшим братом — в материале «Радио 1».
«Экстрасенсорные способности» появились в раннем возрастеОлег Шепс появился на свет 29 апреля 1998 года в Самаре. Медиум стал пятым и самым младшим ребенком в многодетной семье. Мама Олега Людмила получила медицинское образование, но многие жители Самары знают ее как таролога. Помимо прочего, женщина уверяет, что у нее есть дар ясновидения. Известно, что отец семейства не связан с эзотерикой. Однако кем именно он работает, неизвестно: по одним данным, он трудится смотрителем на кладбище, а по другим — бизнесмен или инженер.
Сам Олег признавался, что в детстве хулиганил и нередко показывал свой характер в детском саду и школе. В подростковом возрасте Шепс заинтересовался паркуром: это чуть не стоило ему здоровья, когда он получил травму из-за неправильно выполненного трюка. После падения Олег сам добрался до дома и позвонил маме с папой, после чего его госпитализировали. Медики диагностировали у парня перелом позвоночника. В больнице Шепс лежал два месяца, а еще один провел дома. После травмы он перестал заниматься паркуром, но спорт не бросил и отдал предпочтение единоборствам, плаванию.
Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)
Еще Олега Шепса привлекало творчество, особенно музыка и рисование. После окончания школы медиум поступил в Самарский государственный технический университет. Во время учебы молодой человек подрабатывал в магазине эзотерики у брата Александра. Как отмечал Олег Шепс, «экстрасенсорные способности» у него появились в 3-4 года: якобы тогда он в первый раз увидел неких «сущностей» рядом со своей кроватью. Тогда же он выяснил, что подобные способности есть и у его старшего брата Александра. У других детей в семье такого дара не было.
Олег не верит, что экстрасенсорные способности достались ему от мамы и отрицает влияние генетики на свой дар. По словам медиума, свой первый спиритический сеанс он провел в 15 лет. Тогда у его друзей возникли проблемы, которые, как уточнял Олег, можно было решить лишь с помощью контакта с духами.
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Личную жизнь держит в тайнеО личной жизни младшего Шепса известно немного: медиум просит прессу не беспокоить его вопросами на эту тему. Но многие полагают, что у молодого человека есть пара. Во время съемок «Битвы экстрасенсов» люди судачили о его романе с коллегой Ириной Игнатенко. Потом Олег опроверг эти слухи, подчеркнув, что с девушкой он не встречался.
При этом на съемках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» фанаты Шепса опять заговорили о его отношениях. На этот раз Олег объяснил, что у него действительно был роман, но уточнил, что расстался с девушкой еще осенью 2022-го. Осенью 2024 года в эфире шоу «Битва экстрасенсов. Реванш», где Олег Шепс был в жюри, он поделился, что пережил предательство возлюбленной. Тогда ведущий Марат Башаров спросил медиума, свободно ли его сердце в настоящий момент, и Шепс ответил «да».
Потом фанаты заподозрили, что у экстрасенса роман с блогером Дианой Астер, но подтверждений этим предположениям не нашлось. К слову, в 2024 году экстрасенс стал крестным отцом ребенка своего давнего товарища Даниила и его супруги Елены.
Диана Астер (Фото: Телеграм @dom_di2)
Олег Шепс на «Битве экстрасенсов»Медиум стал участником 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», который вышел в сентябре 2020 года. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои «сверхъестественные способности», помочь другим и посоревноваться со старшим братом Александром. Александр Шепс сразу объявил, что помогать Олегу во время прохождения испытаний не станет, но готов делиться опытом и ценными советами.
В первом выпуске шоу участникам предложили пройти стандартное для «Битвы экстрасенсов» испытание: сказать, в багажнике какой машины прячется человек. Шепс не смог его выполнить, но все же стал звездой выпуска, поразив всех своими способностями общения с миром духов.
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На другом испытании экстрасенсы должны были раскрыть личность «мистера Х». Олег почувствовал, что это красивая женщина, а еще описал цвет ее волос и глаз. Помимо прочего, экстрасенс раскрыл, что она находится в отношениях с неким мужчиной, который не нравится ее матери. «Мистером Х» была Ольга Бузова: артистка осталась под впечатлением от работы медиума, но никак не прокомментировала его последнее заявление. На проекте Олег позиционировал себя как «медиум, взаимодействующий с энергией страха» и быстро очаровал публику. Он стал финалистом вместе Марьяной Романовой, Максимом Рапопортом и Михаилом Федоровым и победил по итогам зрительского голосования.
Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» )
Олег Шепс на шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Скандал с Владом ЧереватымВ 2023 году начались съемки нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», участниками которого стали победители и финалисты разных сезонов «Битвы экстрасенсов». На проект пригласили Олега Шепса и его старшего брата Александра (победителя 14-го сезона). Помимо них, в шоу снимались еще семь медиумов. Олег признавался, что участие в «Битве» давалось непросто: экстрасенсу не нравились частые перелеты из города в город, а ожидание новых испытаний вызывало стресс. Но как только работа начиналась, Шепс ощущал спокойствие, а когда выполнял задачу — чувствовал прилив сил.
В суперфинале программы появился лишь один из братьев — Олег. Его соперниками стали Влад Череватый, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.
Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)
По результатам зрительского голосования победу в проекте одержал Влад Череватый: Олег Шепс отстал от него на 3 процента голосов. Но Череватый решил отдать первое место медиуму, а тот захотел разделить награду с Владом. В результате экстрасенсы впервые за всю историю шоу разделили между собой первое место.
При этом ладили Влад и Олег не всегда: еще в первом выпуске Шепсы и Череватый почти подрались. Влад проходил испытание в одной тройке с Александром — он нелестно высказался о его способностях. Тогда Череватый заявил, что хочет уйти, дабы не слушать комментарии «чего-то непонятного, сорокалетнего». В конфликт вмешался Олег и объявил, что не позволит никому оскорблять своего брата. Словесная перепалка чуть не переросла в драку, а потом Влад покинул проект (но позже вернулся). В 2024 году Олег Шепс стал частью второго сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» в качестве судьи.
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Просил чипсы и приставал к девушкеВ начале 2025 года на телеканале ТНТ стартовал новый сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Зрители снова увидели Олега и Александра Шепсов.
«Во втором сезоне мне интересно наблюдать за теми, с кем раньше не удавалось взаимодействовать, поэтому с нетерпением жду встречи с новыми участниками», — делился в интервью Олег.
В настоящее время второй сезон еще не закончился: к моменту публикации материала публика увидела восемь эпизодов. В одном из них участники шоу поехали в поселок Новый Рогачик под Волгоградом. Члены проживающей там многодетной семьи жаловались, что в их квартире обитают некие призраки. Супруги боялись, что потусторонние силы могут навредить их детям, и попросили экстрасенсов выяснить, почему они продолжают показываться. В выпуске снимались три медиума: Олег Шепс, Соня Егорова и Виктория Райдос. Каждый из экстрасенсов придерживался своей версии происходящего.
Соня Егорова и Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)
Так, питерская «ведьма» Соня Егорова объявила, что в квартире обитает способная менять внешний вид «сущность». Она уверяла, что в появлении «призрака» виновата покойная бабушка хозяйки, которая якобы занималась колдовством. Следующим к заданию приступил Олег Шепс. Он сказал, что там живет сразу несколько духов. Медиум «позволил им вселиться в себя», чтобы узнать, что потусторонним силам нужно. После «подселения сущности» Шепс начал вести себя странно: сначала, как ребенок, просил чипсы и искал их по всей квартире, а затем начал приставать к племяннице хозяйки.
Экстрасенс поделился, что в его теле «побывал» некто по имени Антон, который умер 40 лет назад. По словам Олега, дух, которому на момент гибели было 3 дня или 3 недели, остался в многодетной семье, поскольку считает хозяев квартиры своими родителями. При этом он объяснил, что никакого родства между ними нет.
Виктория Райдос (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)
Версия Виктории Райдос оказалась похожа на версию Олега Шепса, но медиум утверждала, что «призрак» был родственником жильцов квартиры. А именно — первенцем матери хозяйки. Когда женщина заявила, что не знает ничего о якобы существовавшем старшем брате, Райдос продолжила настаивать на своем. Виктория сказала, что мать хозяйки родила в 15 лет, но малыш долго не прожил. И именно он теперь обитает в квартире и пытается стать частью семьи своей сестры.
После того как все экстрасенсы озвучили свои версии, они поехали на кладбище. Олег уверял, что услышал детский плач, и подбежал к могиле: на надгробии он увидел надпись, которая гласила, что там покоится мальчик по имени Антон — он скончался примерно 40 лет назад после трех дней жизни. По словам Шепса, именно этот дух преследовал семью, и обещал, что после проведенного им обряда все закончится.
Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)
Соперничество братьев ШепсовВ начале первого сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс оказался не в восторге от появления на проекте младшего брата. Медиум объявил, что ему было интересно посоревноваться Олегом, но он считал его слишком молодым для некоторых вещей.
Однако с каждым новым заданием противостояние между родственниками росло. К примеру, в одном из выпусков первого сезона они не сошлись во мнении о том, по какой причине в старинном доме в Орловской области появились «потусторонние силы». Александр полагал, что странности происходят из-за первого владельца особняка — купца Федора Адамова. Олег же настаивал, что купец ни при чем. Когда младший Шепс оказался в финале, он предложил брату место среди лидеров шоу, но тот не согласился.
«Нет, меня предлагать не надо. Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам. А когда мне говорят: «У вас есть шанс, давайте мы проголосуем, и вы попробуете», — это меня оскорбляет», — говорил Александр.
Олег Шепс и Александр Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)
Во 2-м сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Шепсы успели вместе поучаствовать в одном выпуске. Тогда обошлось без скандалов. На общем консилиуме братья даже поддержали методы работы друг друга.
В интервью Александр Шепс подчеркивал, что между ним и Олегом совершенно отсутствуют недопонимания, а все насмешки друг над другом — обычный «троллинг от сердца». Медиум признался, что в первом сезоне его смущало присутствие брата, поскольку он не понимал, как оценивать его в качестве соперника. Александр уточнил, что в настоящее время видит в нем полноценного конкурента, которому все равно продолжает сопереживать.
«Мое личное отношение к брату не в силах изменить ни посторонние люди, ни какой-либо проект и ничто в общем и целом. Оно остается теплым и родным», — признался младший Шепс.
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Олег Шепс сейчас
ТворчествоВ 2021 году медиум порадовал своих фанатов несколькими музыкальными композициями. В их числе была песня «Ты где?», которую Олег посвятил покойному товарищу. В 2024-м у Шепса вышел новый трек под названием «Лед». Еще экстрасенс занимается живописью. Олег подчеркивал, что некоторые его картины — это лишь результат выплеска эмоций. В то же время в другие холсты он закладывает некий «магический смысл», добавляя на полотна собственную кровь.
В одной из бесед с журналистами Шепс признавался, что собирается делать свои подкасты и вести тревел-шоу по неизведанным местам России, а еще работать над шоу об аномальных зонах. При этом медиум объяснил, что, несмотря на огромные планы и амбиции, времени для их воплощения у него пока мало.
ЭзотерикаОлег Шепс — владелец собственного маленького интернет-магазиноа «Магия внутри», где можно приобрести «заговоренные» обереги, амулеты и украшения, которые якобы защищают владельцев и направляют весь направленное на них зло обратно к недоброжелателям.
Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)
В магазине Шепса можно купить даже куклу вуду. Например, чтобы стать обладателем «Духа леса» и привлечь в свою жизнь преданного возлюбленного, придется заплатить 15 тысяч рублей.
«Влияние вуду-помощника способно даровать притягательность, взгляды восхищения, легкость, грацию и манящую сексуальную энергию. Мощный заговор способствует созиданию магии обольщения и энергии привлекательности», — говорится в описании к оберегу.
В настоящее время медиум ведет частную практику, оказывает эзотерические услуги. После участия в «Битве» Шепс предупредил фанатов, что от его имени стали создавать фейковые аккаунты в соцсетях. Он объявил, что не берет предоплату за свои услуги и принимает людей абсолютно бесплатно. Недавно Олег Шепс представил поклонникам свою первую книгу, посвященную астрологии — «Ты и есть магия».
«Магия скрывает в себе множество тайн и загадок, а тот, кто обладает особым даром, способен раскрывать их и использовать во благо.Но быть экстрасенсом — это не только обладать способностями предвидения или уметь контактировать с мертвыми, но быть открытым к новому и иметь смелость смотреть на мир другими глазами», — гласит описание к книге.
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