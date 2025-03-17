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Приставал к девушке и стал секс-символом шоу «Битва экстрасенсов»: скандалы Олега Шепса и как выглядит его тайная избранница

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

После выхода на экраны 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» зрители полюбили харизматичного медиума Александра Шепса. А вот с началом 21-го сезона проекта Шепс получил огромную популярность. Только в этот раз все говорили не об Александре, публика была очарована Олегом, младшим братом медиума. За яркую внешность его уже прозвали секс-символом шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Биография Олега Шепса, его личная жизнь и отношения со старшим братом — в материале «Радио 1».

«Экстрасенсорные способности» появились в раннем возрасте

Олег Шепс появился на свет 29 апреля 1998 года в Самаре. Медиум стал пятым и самым младшим ребенком в многодетной семье. Мама Олега Людмила получила медицинское образование, но многие жители Самары знают ее как таролога. Помимо прочего, женщина уверяет, что у нее есть дар ясновидения. Известно, что отец семейства не связан с эзотерикой. Однако кем именно он работает, неизвестно: по одним данным, он трудится смотрителем на кладбище, а по другим — бизнесмен или инженер.

Сам Олег признавался, что в детстве хулиганил и нередко показывал свой характер в детском саду и школе. В подростковом возрасте Шепс заинтересовался паркуром: это чуть не стоило ему здоровья, когда он получил травму из-за неправильно выполненного трюка. После падения Олег сам добрался до дома и позвонил маме с папой, после чего его госпитализировали. Медики диагностировали у парня перелом позвоночника. В больнице Шепс лежал два месяца, а еще один провел дома. После травмы он перестал заниматься паркуром, но спорт не бросил и отдал предпочтение единоборствам, плаванию.

Олег Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Еще Олега Шепса привлекало творчество, особенно музыка и рисование. После окончания школы медиум поступил в Самарский государственный технический университет. Во время учебы молодой человек подрабатывал в магазине эзотерики у брата Александра. Как отмечал Олег Шепс, «экстрасенсорные способности» у него появились в 3-4 года: якобы тогда он в первый раз увидел неких «сущностей» рядом со своей кроватью. Тогда же он выяснил, что подобные способности есть и у его старшего брата Александра. У других детей в семье такого дара не было.

Олег не верит, что экстрасенсорные способности достались ему от мамы и отрицает влияние генетики на свой дар. По словам медиума, свой первый спиритический сеанс он провел в 15 лет. Тогда у его друзей возникли проблемы, которые, как уточнял Олег, можно было решить лишь с помощью контакта с духами.

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Личную жизнь держит в тайне

О личной жизни младшего Шепса известно немного: медиум просит прессу не беспокоить его вопросами на эту тему. Но многие полагают, что у молодого человека есть пара. Во время съемок «Битвы экстрасенсов» люди судачили о его романе с коллегой Ириной Игнатенко.﻿ Потом Олег опроверг эти слухи, подчеркнув, что с девушкой он не встречался.

При этом на съемках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» фанаты Шепса опять заговорили о его отношениях. На этот раз Олег объяснил, что у него действительно был роман, но уточнил, что расстался с девушкой еще осенью 2022-го. Осенью 2024 года в эфире шоу «Битва экстрасенсов. Реванш», где Олег Шепс был в жюри, он поделился, что пережил предательство возлюбленной. Тогда ведущий Марат Башаров спросил медиума, свободно ли его сердце в настоящий момент, и Шепс ответил «да».

Потом фанаты заподозрили, что у экстрасенса роман с блогером Дианой Астер, но подтверждений этим предположениям не нашлось. К слову, в 2024 году экстрасенс стал крестным отцом ребенка своего давнего товарища Даниила и его супруги Елены.

Диана Астер (Фото: Телеграм @dom_di2)

Олег Шепс на «Битве экстрасенсов»

Медиум стал участником 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», который вышел в сентябре 2020 года. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои «сверхъестественные способности», помочь другим и посоревноваться со старшим братом Александром. Александр Шепс сразу объявил, что помогать Олегу во время прохождения испытаний не станет, но готов делиться опытом и ценными советами.

В первом выпуске шоу участникам предложили пройти стандартное для «Битвы экстрасенсов» испытание: сказать, в багажнике какой машины прячется человек. Шепс не смог его выполнить, но все же стал звездой выпуска, поразив всех своими способностями общения с миром духов.

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На другом испытании экстрасенсы должны были раскрыть личность «мистера Х». Олег почувствовал, что это красивая женщина, а еще описал цвет ее волос и глаз. Помимо прочего, экстрасенс раскрыл, что она находится в отношениях с неким мужчиной, который не нравится ее матери. «Мистером Х» была Ольга Бузова: артистка осталась под впечатлением от работы медиума, но никак не прокомментировала его последнее заявление. На проекте Олег позиционировал себя как «медиум, взаимодействующий с энергией страха» и быстро очаровал публику. Он стал финалистом вместе Марьяной Романовой, Максимом Рапопортом и Михаилом Федоровым и победил по итогам зрительского голосования.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» )

Олег Шепс на шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Скандал с Владом Череватым

В 2023 году начались съемки нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», участниками которого стали победители и финалисты разных сезонов «Битвы экстрасенсов». На проект пригласили Олега Шепса и его старшего брата Александра (победителя 14-го сезона). Помимо них, в шоу снимались еще семь медиумов. Олег признавался, что участие в «Битве» давалось непросто: экстрасенсу не нравились частые перелеты из города в город, а ожидание новых испытаний вызывало стресс. Но как только работа начиналась, Шепс ощущал спокойствие, а когда выполнял задачу — чувствовал прилив сил.

В суперфинале программы появился лишь один из братьев — Олег. Его соперниками стали Влад Череватый, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

По результатам зрительского голосования победу в проекте одержал Влад Череватый: Олег Шепс отстал от него на 3 процента голосов. Но Череватый решил отдать первое место медиуму, а тот захотел разделить награду с Владом. В результате экстрасенсы впервые за всю историю шоу разделили между собой первое место.

При этом ладили Влад и Олег не всегда: еще в первом выпуске Шепсы и Череватый почти подрались. Влад проходил испытание в одной тройке с Александром — он нелестно высказался о его способностях. Тогда Череватый заявил, что хочет уйти, дабы не слушать комментарии «чего-то непонятного, сорокалетнего». В конфликт вмешался Олег и объявил, что не позволит никому оскорблять своего брата. Словесная перепалка чуть не переросла в драку, а потом Влад покинул проект (но позже вернулся). В 2024 году Олег Шепс стал частью второго сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» в качестве судьи.

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Просил чипсы и приставал к девушке

В начале 2025 года на телеканале ТНТ стартовал новый сезон «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Зрители снова увидели Олега и Александра Шепсов.

«Во втором сезоне мне интересно наблюдать за теми, с кем раньше не удавалось взаимодействовать, поэтому с нетерпением жду встречи с новыми участниками», — делился в интервью Олег.

В настоящее время второй сезон еще не закончился: к моменту публикации материала публика увидела восемь эпизодов. В одном из них участники шоу поехали в поселок Новый Рогачик под Волгоградом. Члены проживающей там многодетной семьи жаловались, что в их квартире обитают некие призраки. Супруги боялись, что потусторонние силы могут навредить их детям, и попросили экстрасенсов выяснить, почему они продолжают показываться. В выпуске снимались три медиума: Олег Шепс, Соня Егорова и Виктория Райдос. Каждый из экстрасенсов придерживался своей версии происходящего.

Соня Егорова и Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Так, питерская «ведьма» Соня Егорова объявила, что в квартире обитает способная менять внешний вид «сущность». Она уверяла, что в появлении «призрака» виновата покойная бабушка хозяйки, которая якобы занималась колдовством. Следующим к заданию приступил Олег Шепс. Он сказал, что там живет сразу несколько духов. Медиум «позволил им вселиться в себя», чтобы узнать, что потусторонним силам нужно. После «подселения сущности» Шепс начал вести себя странно: сначала, как ребенок, просил чипсы и искал их по всей квартире, а затем начал приставать к племяннице хозяйки.

Экстрасенс поделился, что в его теле «побывал» некто по имени Антон, который умер 40 лет назад. По словам Олега, дух, которому на момент гибели было 3 дня или 3 недели, остался в многодетной семье, поскольку считает хозяев квартиры своими родителями. При этом он объяснил, что никакого родства между ними нет.

Виктория Райдос (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Версия Виктории Райдос оказалась похожа на версию Олега Шепса, но медиум утверждала, что «призрак» был родственником жильцов квартиры. А именно — первенцем матери хозяйки. Когда женщина заявила, что не знает ничего о якобы существовавшем старшем брате, Райдос продолжила настаивать на своем. Виктория сказала, что мать хозяйки родила в 15 лет, но малыш долго не прожил. И именно он теперь обитает в квартире и пытается стать частью семьи своей сестры.

После того как все экстрасенсы озвучили свои версии, они поехали на кладбище. Олег уверял, что услышал детский плач, и подбежал к могиле: на надгробии он увидел надпись, которая гласила, что там покоится мальчик по имени Антон — он скончался примерно 40 лет назад после трех дней жизни. По словам Шепса, именно этот дух преследовал семью, и обещал, что после проведенного им обряда все закончится.

Александр Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

Соперничество братьев Шепсов

В начале первого сезона «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс оказался не в восторге от появления на проекте младшего брата. Медиум объявил, что ему было интересно посоревноваться Олегом, но он считал его слишком молодым для некоторых вещей.

Однако с каждым новым заданием противостояние между родственниками росло. К примеру, в одном из выпусков первого сезона они не сошлись во мнении о том, по какой причине в старинном доме в Орловской области появились «потусторонние силы». Александр полагал, что странности происходят из-за первого владельца особняка — купца Федора Адамова. Олег же настаивал, что купец ни при чем. Когда младший Шепс оказался в финале, он предложил брату место среди лидеров шоу, но тот не согласился.

«Нет, меня предлагать не надо. Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам. А когда мне говорят: «У вас есть шанс, давайте мы проголосуем, и вы попробуете», — это меня оскорбляет», — говорил Александр.

Олег Шепс и Александр Шепс (Фото: Телеграм @olegshepsoriginal)

Во 2-м сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Шепсы успели вместе поучаствовать в одном выпуске. Тогда обошлось без скандалов. На общем консилиуме братья даже поддержали методы работы друг друга.

В интервью Александр Шепс подчеркивал, что между ним и Олегом совершенно отсутствуют недопонимания, а все насмешки друг над другом — обычный «троллинг от сердца». Медиум признался, что в первом сезоне его смущало присутствие брата, поскольку он не понимал, как оценивать его в качестве соперника. Александр уточнил, что в настоящее время видит в нем полноценного конкурента, которому все равно продолжает сопереживать.

«Мое личное отношение к брату не в силах изменить ни посторонние люди, ни какой-либо проект и ничто в общем и целом. Оно остается теплым и родным», — признался младший Шепс.

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Олег Шепс сейчас

Творчество

В 2021 году медиум порадовал своих фанатов несколькими музыкальными композициями. В их числе была песня «Ты где?», которую Олег посвятил покойному товарищу. В 2024-м у Шепса вышел новый трек под названием «Лед». Еще экстрасенс занимается живописью. Олег подчеркивал, что некоторые его картины — это лишь результат выплеска эмоций. В то же время в другие холсты он закладывает некий «магический смысл», добавляя на полотна собственную кровь.

В одной из бесед с журналистами Шепс признавался, что собирается делать свои подкасты и вести тревел-шоу по неизведанным местам России, а еще работать над шоу об аномальных зонах. При этом медиум объяснил, что, несмотря на огромные планы и амбиции, времени для их воплощения у него пока мало.

Эзотерика

Олег Шепс — владелец собственного маленького интернет-магазиноа «Магия внутри», где можно приобрести «заговоренные» обереги, амулеты и украшения, которые якобы защищают владельцев и направляют весь направленное на них зло обратно к недоброжелателям.

Олег Шепс (Фото: кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон)

В магазине Шепса можно купить даже куклу вуду. Например, чтобы стать обладателем «Духа леса» и привлечь в свою жизнь преданного возлюбленного, придется заплатить 15 тысяч рублей.

«Влияние вуду-помощника способно даровать притягательность, взгляды восхищения, легкость, грацию и манящую сексуальную энергию. Мощный заговор способствует созиданию магии обольщения и энергии привлекательности», — говорится в описании к оберегу.

В настоящее время медиум ведет частную практику, оказывает эзотерические услуги. После участия в «Битве» Шепс предупредил фанатов, что от его имени стали создавать фейковые аккаунты в соцсетях. Он объявил, что не берет предоплату за свои услуги и принимает людей абсолютно бесплатно. Недавно Олег Шепс представил поклонникам свою первую книгу, посвященную астрологии — «Ты и есть магия».

«Магия скрывает в себе множество тайн и загадок, а тот, кто обладает особым даром, способен раскрывать их и использовать во благо.Но быть экстрасенсом — это не только обладать способностями предвидения или уметь контактировать с мертвыми, но быть открытым к новому и иметь смелость смотреть на мир другими глазами», — гласит описание к книге.

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Вера Сотникова раскрыла, почему перестала появляться в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Сотникова не снимается в «Экстрасенсах. Битве сильнейших» из-за тяжёлых условий
17 марта 2025, 15:34

Вера Сотникова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вера Сотникова давно не появлялась в шоу «Битвы экстрасенсов». 64-летняя актриса театра и кино рассказала, что произошло.
Артистка присоединилась к команде ведущих шоу «Битва экстрасенсов» в 2007 году. Позже она вошла в состав жюри проекта «Экстрасенсы. Реванш». Сейчас идёт второй сезон программы «Битва сильнейших», в котором Сотникова по непонятным причинам отсутствует.

Спустя три года отсутствия в соцсетях Сотникова опубликовала пост. Актриса комедии «Самая обаятельная и привлекательная» представила архивную фотографию и пообщалась с поклонниками. Многие фанаты стали интересоваться, почему Сотникова покинула мистический проект. А некоторые даже предположили, что она могла уволиться с телеканала ТНТ.

Актриса поспешила успокоить общественность, заявив, что не уходила из шоу. А причиной её отсутствия является то, что продюсеры жалеют Веру Михайловну и не отправляют её на съёмки в тяжёлых условиях. При этом звезда отметила, что абсолютно готова к труду в любых условиях.

«Часто очень далеко лететь, холодно, иногда без удобств. Съёмки длятся 16-18 часов. Нужно долго стоять, много ходить, бегать. Я не против экстрима. Тем более, я закалённая. Всю жизнь на гастролях. Но продюсерам меня жаль. Мальчишек засылают в далекие дали. Мне, конечно, приятна их забота, но я готова. Да!», – написала Сотникова.
Также артистка заверила, что в новом сезоне «Битвы сильнейших» всё же появится в некоторых выпусках.

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#съёмки
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Киркорову грозит болезнь Альцгеймера из-за частых пластических операций
Хирург Мухина: Киркорову может грозить болезнь Альцгеймера
17 марта 2025, 15:17

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

С возрастом пластические операции крайне негативно влияют на здоровье и могут провоцировать развитие смертельных недугов. Об этом предупредила доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина.
По словам специалиста, Филипп Киркоров слишком часто прибегает к оперативным вмешательствам для сохранения молодости и внешнего вида.

«Мы уже помним его грудные импланты, липосакцию живота, блефаропластику, импланты в бицепсах, ягодицах. С каждым годом каждое вмешательство, в том числе и пластическая хирургия, может иметь серьезные последствия», — отметила Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она предупредила, что наркоз оказывает негативное влияние на центральную нервную систему, что способствует развитию посттравматической энцефалопатии, а в перспективе не исключен риск возникновения болезни Альцгеймера, Паркинсона или деменции, пояснила Мухина.

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#киркоров
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«Выдумывают небылицы»: адвокат Добровинский сделал заявление о разводе Абрамова с Алсу
Адвокат Добровинский призвал СМИ не распространять фейки о разводе Алсу
17 марта 2025, 15:14

Алсу и Ян Абрамов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Александр Добровинский публично обратился к СМИ в связи с разделом имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В своём Telegram-канале юрист призвал журналистов не распространять фейки о громком разводе певицы.
«Некоторые СМИ в преддверии самого громкого процесса по разделу имущества (Яна и Алсу Абрамовых) распространяют недостоверную информацию, в том числе от моего имени. Прошу всех успокоиться и дождаться слушания 21 марта 2025 года. Выдумывать небылицы, чтобы повысить свои охваты, уважающим себя СМИ неприлично», – отметил Добровинский.
Защищающий интересы Абрамова адвокат отметил, что за последние несколько недель не давал никаких интервью и комментариев, а значит все появляющиеся в СМИ сообщения от его имени – недостоверные.

Также Добровинский призвал журналистов уважать тишину, которую выбрали обе стороны бракоразводного процесса.

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Измены, развод с Брежневой и депрессия: как сейчас живет Константин Меладзе и чем зарабатывает миллионы
17 марта 2025, 14:39

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После февраля 2022 года знаменитый продюсер и композитор Константин Меладзе уехал за границу. В последние годы он избегал публичных появлений и практически не общался с прессой.
По информации инсайдеров, Меладзе переживал тяжелый жизненный период: развод с женой, потеря стабильного дохода и затяжная депрессия. О том, как живет Константин Меладзе в эмиграции и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и начало творческого пути Константина Меладзе


Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в курортном Батуми. Его родители Шота Константинович и Нелли Акакиевна были инженерами. В семье также росли брат Валерий Меладзе и сестра Лиана Меладзе.

Интерес к музыке у Константина появился после просмотра фильма «Полонез Огинского» в конце 60-х годов. Его впечатлило всё: актерская игра, музыкальное сопровождение, сюжет. Тогда он решил, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Однако, когда он пришел на прослушивание в музыкальную школу, преподаватели вынесли неутешительный вердикт: у него нет слуха и чувства ритма.

Это стало ударом для мальчика, который и без того был замкнутым и заикался. Чтобы преодолеть неуверенность, он начал заниматься спортом. Однако мечту о музыке не оставил: самостоятельно освоил гитару и пианино, а позже стал мульти-инструменталистом.

Константин и Валерий Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После школы Константин Меладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. После выпуска он работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро, но вскоре его жизнь сделала резкий поворот.

Музыкальная карьера Константина Меладзе


Судьбоносным моментом в жизни композитора стала случайная встреча: один из его друзей увидел его музыкальные наброски и разглядел в них талант. Так Константин Меладзе оказался в студенческой группе «Апрель», где начался его путь в шоу-бизнесе. Тем временем подрос его младший брат Валерий Меладзе, который поддержал Константина и начал заниматься музыкой. Уже в 90-х Константин записал для Валерия множество хитов, которые тот исполняет до сих пор.

Долгое время Константин Меладзе оставался в тени, а его имя было известно лишь в узких кругах. Однако в конце 90-х он начал появляться на публике, а настоящий успех ждал его впереди.

Создание группы «ВИА Гра»


В 2000 году Константину пришла идея создать женскую музыкальную группу с ярким названием «ВИА Гра». Коллектив буквально в считанные месяцы стал популярен. Уже через пару лет «ВИА Гра» превратилась в группу всероссийского масштаба, о которой знал каждый.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

Этот проект принес Константину Меладзе огромную популярность. Он наконец-то вышел из тени своего брата, стал гастролировать, а позже они с Валерием Меладзе создали совместную шоу-программу на двоих.

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Личная жизнь: 10 лет тайных свиданий


В 90-х Константин Меладзе женился на Яне Сумм, которая родила ему троих детей. Их семья казалась крепкой, однако в 2013 году стало известно о разводе после 19 лет брака. Причина оказалась банальной — другая женщина. Ею стала Вера Брежнева, бывшая участница «ВИА Гры». Их романтические отношения начались еще в 2005 году, но долгое время оставались тайной.

«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!"» — говорила Сумм.

В 2015 году Меладзе и Брежнева официально оформили брак. Их свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки. Разница в возрасте между супругами составляла 19 лет.

«Моё путешествие среди женщин закончено, я нашёл единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это», — подчёркивал Меладзе.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)

После развода Яна Сумм вновь вышла замуж, а Константин Меладзе продолжил поддерживать детей, как материально, так и творчески.

Слухи о романе с Эрикой Герцег и развод с Верой Брежневой


В 2019 году появились слухи о новом романе Меладзе — на этот раз с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Брежнева лишь отшутилась, заявив, что её муж настолько загружен работой, что у него просто нет времени на романы. Однако в июле 2022 года в СМИ заговорили о возможном разводе пары. В конце 2023 года Вера Брежнева выпустила мини-альбом на украинском языке, официально подтвердив расставание с Константином.

«Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно» — сообщила певица.

Затяжная депрессия и эмиграция в Италию


После того как в феврале 2022 года Константин Меладзе и Вера Брежнева покинули Россию и переехали в Италию, композитор столкнулся с глубоким эмоциональным кризисом. Развод с Брежневой усугубил его состояние, он потерял стабильный источник дохода и потерял интерес к музыке.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

По информации от его знакомых, ему предлагали крупный гонорар за написание новой песни, но он отказался, сославшись на полное отсутствие вдохновения, несмотря на финансовые трудности.

Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России


Тем не менее, даже несмотря на затяжную депрессию и эмиграцию, Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Хотя он официально закрыл своё ИП, его компания ООО «Меладзе Мьюзик» продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты. Так, по итогам 2024 года прибыль лейбла составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023 году, когда доход был всего 16,7 миллиона.

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Начали встречаться, когда Лиза была школьницей? Как развивались отношения Ильи Авербуха и звезды сериала «Папины дочки» Арзамасовой
17 марта 2025, 14:37

Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

Лиза Арзамасова — одна из тех актрис, которая начала свой творческий путь еще в раннем детстве. Девочка много снималась в эпизодических ролях, но по-настоящему стала известна публике по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».
В последнее время всё чаще можно услышать об актрисе как о молодой супруге известного фигуриста Ильи Авербуха. Подробнее о жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».

Юная актриса


Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в городе Москва. С самого детства девочка мечтала стать актрисой, и мама помогла ребенку как можно раньше исполнить эту мечту. Когда Лизе было четыре года, она начала посещать музыкальную студию при ГИТИСе и активно участвовать в кастингах на роли в кино. Первые эпизодические роли актрисы — в картинах «Ковчег», «Всадник по имени смерть» и «Место под солнцем». С 2004 года Елизавета начала выступать на сцене театра. Она сыграла главную роль в мюзикле «Энни», в опере «Анастасия» и постановке «Человек-подушка».

Кроме съемок в кино и работы в театре, Арзамасова активно занималась музыкой. В 15 лет актриса выпустила свою первую песню «Я твое солнце». Спустя два года последовала следующая композиция «Предвкушение». К всеобщему удивлению, после окончания школы Арзамасова решила не продолжать обучение в сфере актёрского мастерства. Вместо этого она выбрала продюсерское направление в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. Девушка посчитала, что это направление более перспективно для её будущего.

Сейчас фильмография актрисы насчитывает порядка 75 ролей. Наиболее яркими работами актрисы в кино можно назвать ленты «Любовь в большом городе», «72 часа», «Осиное гнездо», «Портрет второй жены», «Укрощение свекрови», «Легенды Орлёнка» и, конечно же, «Папины дочки».

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Личная жизнь


Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

Сейчас Елизавете Арзамасовой 30 лет. Она счастлива жена и мать двоих детей. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а спустя 3 года дочка Лия. Супруг актрисы всеми известный фигурист Илья Авербух старше жены на 20 лет. Однако разница в возрасте не помешала паре выстроить крепкие семейные отношения.

Влюбленные сыграли тихую свадьбу в декабре 2020 года. Для поклонников пары отношения звезд стали большим удивлением. Возник логичный вопрос: когда зародилась любовь у этих, казалось бы, столь далеких людей? У фанатов имеются предположения, что пара начала общаться еще в далеком 2010 году, когда совместно работали на проекте «Ледниковый период». К тому времени Авербух только что завершил бракоразводный процесс с Ириной Лобачёвой, а юная актриса ещё училась в школе и собиралась отметить свой пятнадцатый день рождения. Масла в огонь сплетен о давней любви актрисы и фигуриста подлила ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина.

«Уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала ''Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир''. Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой», — заявляла Родина.

Фигурист поделился с представителями прессы, что до достижения Лизой совершеннолетия их отношения носили исключительно профессиональный характер. Однако после встречи на каком-то мероприятии они решили быть вместе. Впрочем, как было на самом деле, не имеет значения при сложившейся благополучной семье актрисы и фигуриста.

Чем сейчас занимается Арзамасова


Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

После рождения детей актриса брала паузу в съемках и всю себя посвящала семье. Сейчас Елизавета вернулась к работе, на экраны уже вышло продолжение сериала «Папины дочки. Новые» 2 и 3. Актриса продолжает заниматься благотворительностью и быть попечителем фонда «Старость в радость». Семья не мешает карьере Арзамасовой, муж с уважением относится к желанию молодой жены развиваться в профессии и при случае помогает ей с детьми.


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